Российский шоумен Максима Галкин публично обратился к своим друзьям с просьбой не отправлять деньги мошенникам, которые обращаются к ним от их имени.
Мы денег не просили и не попросим: Галкин публично обратился к своим колегам
Мы денег не просили и не попросим: Галкин публично обратился к своим колегам
Об этом артист заявил в ролике, который 5 декабря опубликовал в Instagram.
«Участились случаи мошенничества от моего имени, от имени Аллы. С разных телефонов пишут нашим друзьям, коллегам с просьбой перечислить деньги. Мы ни у кого деньги не просим, с такими просьбами не обращались, – сказала Галкин. – Все это аферисты. Мы денег не просили и не попросим, берегите свои средства». Об этом сообщает gordonua.com.
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