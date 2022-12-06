Мы денег не просили и не попросим: Галкин публично обратился к своим колегам

«Участились случаи мошенничества от моего имени, от имени Аллы. С разных телефонов пишут нашим друзьям, коллегам с просьбой перечислить деньги. Мы ни у кого деньги не просим, с такими просьбами не обращались, – сказала Галкин. – Все это аферисты. Мы денег не просили и не попросим, берегите свои средства». Об этом сообщает gordonua.com.