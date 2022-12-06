Ида Галич раскрыла на видео секрет «опасного» декольте
Ида Галич совмещает в себе так много талантов, что все не упомнишь. Популярная в определенных кругах певица, видеоблогер и телеведущая – вот далеко не полный список занятий девушки.
При этом Ида не брезгует и самым простым способом привлечения внимания к своей персоне: в ее блогах частенько появляется «горячий» контент. На этот раз Галич выложила неоднозначное видео, где показала своей аудитории необычный лайфхак. Чтобы мощное декольте не обнажило лишнего раньше времени, артистка приклеила платье к телу скотчем.
«Это специальный двойной скотч. Он нужен для того, чтобы во время съемок все крепко держалось, так как декольте очень опасное», – заявила Галич и отклеила скотч перед камерой.
Это далось ей нелегко. После принятия душа знаменитость продемонстрировала подписчикам последствия применения такого секрета. «Я обладательница нежной кожи. Поэтому бесявое раздражение было ожидаемо», – призналась она, показывая красные следы на себе.