Ида Галич раскрыла на видео секрет «опасного» декольте

Ида Галич совмещает в себе так много талантов, что все не упомнишь. Популярная в определенных кругах певица, видеоблогер и телеведущая – вот далеко не полный список занятий девушки.

При этом Ида не брезгует и самым простым способом привлечения внимания к своей персоне: в ее блогах частенько появляется «горячий» контент. На этот раз Галич выложила неоднозначное видео, где показала своей аудитории необычный лайфхак. Чтобы мощное декольте не обнажило лишнего раньше времени, артистка приклеила платье к телу скотчем.

«Это специальный двойной скотч. Он нужен для того, чтобы во время съемок все крепко держалось, так как декольте очень опасное», – заявила Галич и отклеила скотч перед камерой.