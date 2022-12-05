«Я очень испугалась, когда собака прибежала», – говорит Хевели о назойливой деревенской собаке, которая уже несколько лет донимает ее во время прогулок. Владелица животного не видит проблемы в сложившейся ситуации и считает, что ее собака из тех, которые ладят со всеми.
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ВИДЕО ⟩ Задиристая деревенская собака постоянно пристает к женщине с коляской. Владелец животного: «она еще ни на кого не нападала»
Задиристая деревенская собака постоянно пристает к женщине с коляской. Владелец животного: «она еще ни на кого не нападала»
В свете недавних очень страшных нападений собак Хевели, житель деревни Сууре-Ляхтру в Ляэнемаа, поделился с Elu24 своими опасениями. Ее беспокоит свободно гуляющая соседская собака.
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