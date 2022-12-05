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ВИДЕО ⟩ Задиристая деревенская собака постоянно пристает к женщине с коляской. Владелец животного: «она еще ни на кого не нападала»

Анналийза Кёсс
Задиристая деревенская собака постоянно пристает к женщине с коляской. Владелец животного: «она еще ни на кого не нападала»
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Фото: Erakogu

«Я очень испугалась, когда собака прибежала», – говорит Хевели о назойливой деревенской собаке, которая уже несколько лет донимает ее во время прогулок. Владелица животного не видит проблемы в сложившейся ситуации и считает, что ее собака из тех, которые ладят со всеми.

В свете недавних очень страшных нападений собак Хевели, житель деревни Сууре-Ляхтру в Ляэнемаа, поделился с Elu24 своими опасениями. Ее беспокоит свободно гуляющая соседская собака.

«Эта собака была взята в соседский дом около пяти лет назад, они живут через поле. Я часто хожу гулять, и эта собака постоянно гуляет без намордника, пристает и ходит по пятам. Она даже забегала ко мне домой, и это очень раздражало, потому что каждый раз мне приходилось выпроваживать ее. Я не могу нормально бегать, потому что постоянно сталкиваюсь с этой собакой. Короче говоря, она очень мешает», – рассказывает она о собаке, которая не дает ей покоя.

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