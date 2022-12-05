ВИДЕО ⟩ Задиристая деревенская собака постоянно пристает к женщине с коляской. Владелец животного: «она еще ни на кого не нападала»

«Эта собака была взята в соседский дом около пяти лет назад, они живут через поле. Я часто хожу гулять, и эта собака постоянно гуляет без намордника, пристает и ходит по пятам. Она даже забегала ко мне домой, и это очень раздражало, потому что каждый раз мне приходилось выпроваживать ее. Я не могу нормально бегать, потому что постоянно сталкиваюсь с этой собакой. Короче говоря, она очень мешает», – рассказывает она о собаке, которая не дает ей покоя.