ФОТО ⟩ «Красотка с чувством юмора»: Джулия Робертс в платье с портретами Клуни вызвала ажиотаж

Звезда фильма «Красотка» известна не только своими талантами, но и уникальной способностью дружить. На мероприятии Джулия доказала это, выразив поддержку близкому другу Джорджу Клуни.

Фото: Greg Allen

Актриса вышла в свет в черном длинном платье, которое отличалось своим принтом. По всей длине наряда были портреты Клуни разных годов. Поверх платья Джулия надела укороченный жакет черного цвета. Образ дополнили классические лодочки на высоком каблуке.

Фото: Greg Allen