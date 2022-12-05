Джулия Робертс появилась на 45-й церемонии награждения в Центре Кеннеди в Вашингтоне. 55-летняя актриса предстала в необычном платье.
ФОТО ⟩ «Красотка с чувством юмора»: Джулия Робертс в платье с портретами Клуни вызвала ажиотаж
«Красотка с чувством юмора»: Джулия Робертс в платье с портретами Клуни вызвала ажиотаж
Звезда фильма «Красотка» известна не только своими талантами, но и уникальной способностью дружить. На мероприятии Джулия доказала это, выразив поддержку близкому другу Джорджу Клуни.
Актриса вышла в свет в черном длинном платье, которое отличалось своим принтом. По всей длине наряда были портреты Клуни разных годов. Поверх платья Джулия надела укороченный жакет черного цвета. Образ дополнили классические лодочки на высоком каблуке.
Поклонники актрисы пришли в восторг от ее образа. «Это так смешно и мило одновременно!», «Обаятельная красотка с чувством юмора!», «Восхитительно! Вот она, настоящая дружба», «Ты великолепна во всем», – отметили они.
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