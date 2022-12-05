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ФОТО ⟩ «Красотка с чувством юмора»: Джулия Робертс в платье с портретами Клуни вызвала ажиотаж

Limon.ee
«Красотка с чувством юмора»: Джулия Робертс в платье с портретами Клуни вызвала ажиотаж
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Джулия Робертс
Джулия Робертс Фото: SCANPIX

Джулия Робертс появилась на 45-й церемонии награждения в Центре Кеннеди в Вашингтоне. 55-летняя актриса предстала в необычном платье.

Звезда фильма «Красотка» известна не только своими талантами, но и уникальной способностью дружить. На мероприятии Джулия доказала это, выразив поддержку близкому другу Джорджу Клуни.

Фото: Greg Allen

Актриса вышла в свет в черном длинном платье, которое отличалось своим принтом. По всей длине наряда были портреты Клуни разных годов. Поверх платья Джулия надела укороченный жакет черного цвета. Образ дополнили классические лодочки на высоком каблуке.

Фото: Greg Allen

Поклонники актрисы пришли в восторг от ее образа. «Это так смешно и мило одновременно!», «Обаятельная красотка с чувством юмора!», «Восхитительно! Вот она, настоящая дружба», «Ты великолепна во всем», – отметили они.

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