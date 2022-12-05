«Обманывают и боятся критики. Ненормально», – говорится в отзыве, анонимно отправленном порталу Elu24. А именно, человек, написавший в редакцию, обвиняет компанию Schbot Robotics, производящую бытовых роботов, в мошенничестве, поскольку они второй раз отдали победу в розыгрыше одному и тому же человеку.
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МОШЕННИЧЕСТВО ИЛИ УДАЧА? ⟩ Фирму, производящую бытовых роботов, обвиняют в мошенничестве. Schbot: понятно, что может появиться чувство зависти
Фирму, производящую бытовых роботов, обвиняют в мошенничестве. Schbot: понятно, что может появиться чувство зависти
«Хотел сообщить вам о мошенничестве со стороны Schbot Eesti», – пишет читатель, пожелавший остаться анонимным. «При объявлении победителя розыгрыша используется тот же текст, что и два года назад, и выиграл тот же человек. Все видели, что это был обман!»