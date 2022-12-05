МОШЕННИЧЕСТВО ИЛИ УДАЧА? ⟩ Фирму, производящую бытовых роботов, обвиняют в мошенничестве. Schbot: понятно, что может появиться чувство зависти

«Хотел сообщить вам о мошенничестве со стороны Schbot Eesti», – пишет читатель, пожелавший остаться анонимным. «При объявлении победителя розыгрыша используется тот же текст, что и два года назад, и выиграл тот же человек. Все видели, что это был обман!»