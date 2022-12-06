Томми Кэш и итальянская фирма Kappa создали продукт дня: кожаная маска для БДСМ-утех

Совместная капсула между брендами Tommy Cash и Kappa только что вышла, а вместе с ней в продажу поступила маска Gimp.

Маска прославляет субкультуру БДСМ, на ней имеется большая нашивка Kappa на лбу и вышитая надписью Tommy Cash на регулируемом воротнике. Маска оснащена металлической петлей и двойной горловиной на молнии. Описание гласит: «Чувствуете холод или застенчивость? Спрячьте лицо, привлекая к себе еще больше внимания, и закройте рот, если слишком много говорите».