«Для любителей извращений и модников» – так заявлена целевая аудитория для аксессуара от эстонского рэперта Томми Кэша.
Томми Кэш и итальянская фирма Kappa создали продукт дня: кожаная маска для БДСМ-утех
Томми Кэш и итальянская фирма Kappa создали продукт дня: кожаная маска для БДСМ-утех
Совместная капсула между брендами Tommy Cash и Kappa только что вышла, а вместе с ней в продажу поступила маска Gimp.
Маска прославляет субкультуру БДСМ, на ней имеется большая нашивка Kappa на лбу и вышитая надписью Tommy Cash на регулируемом воротнике. Маска оснащена металлической петлей и двойной горловиной на молнии. Описание гласит: «Чувствуете холод или застенчивость? Спрячьте лицо, привлекая к себе еще больше внимания, и закройте рот, если слишком много говорите».
Маска большого размера, изготовленная из 100% кожи, доступна по цене 160 евро.