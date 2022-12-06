Муж обескуражен! Кейт Миддлтон одарила поцелуем Дэвида Бекхэма на глазах принца Уильяма

Дело в том, что супруг Виктории Бекхэм позволил себе неслыханную фамильярность. Он осмелился обнять и поцеловать герцогиню Кембриджскую на глазах ее мужа. Подобнее действия со стороны Бекхэма многие расценили не просто как нарушение протокола, но и вопиющей наглостью.

Кейт Миддлтон, принц Уильям и Дэвид Бекхэм. Фото: I-Images

Присутствующие тут же обратили внимание, что внук Елизаветы II не смог сохранить свое обычное самообладание. Принц Уильям выглядел мягко говоря весьма удивленным и даже ошарашенным.