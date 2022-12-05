Приметы на 6 декабря: какие 5 запретов никогда нельзя нарушать в самый важный день декабря
Приметы на 6 декабря: какие 5 запретов никогда нельзя нарушать в самый важный день декабря
Этот день считался одним из самых важных. Девушки гадали на хорошие отношения в браке.
В этот день проводились ярмарки. Считалось, что все покупки 6 декабря принесут пользу, не испортятся, прослужат долго и главное - принесут вам радость.
Женщины готовили вкусный ужин. На стол подавали пироги, и варили пиво.
Что нельзя делать 6 декабря
- Нельзя злиться, ругаться, сквернословить.
- Нельзя 6 декабря выяснять отношения и встречаться со своими недругами.
- Нельзя 6 декабря отказывать в помощи тем, кто в ней нуждался. Можно привлечь бедность и нищету.
- Нельзя 6 декабря надевать новую обувь. Можно привлечь в жизнь проблемы и хлопоты.
Приметы на 6 декабря
- Если в небе ясная луна, то зима будет с метелями.
- Если низкие облака плывут на небе, то к похолоданию.
- Если вокруг луны тусклые кольца, то скоро придут морозы.
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