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Приметы на 6 декабря: какие 5 запретов никогда нельзя нарушать в самый важный день декабря

Limon.ee
Приметы на 6 декабря: какие 5 запретов никогда нельзя нарушать в самый важный день декабря
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Приметы. Иллюстративное фото.
Приметы. Иллюстративное фото. Фото: KellyNelson/Shutterstock

Что нельзя делать 6 декабря и как привлечь удачу в этот день, пишет Главред.

Этот день считался одним из самых важных. Девушки гадали на хорошие отношения в браке.

В этот день проводились ярмарки. Считалось, что все покупки 6 декабря принесут пользу, не испортятся, прослужат долго и главное - принесут вам радость.

Женщины готовили вкусный ужин. На стол подавали пироги, и варили пиво.

Что нельзя делать 6 декабря

  • Нельзя злиться, ругаться, сквернословить.
  • Нельзя 6 декабря выяснять отношения и встречаться со своими недругами.
  • Нельзя 6 декабря отказывать в помощи тем, кто в ней нуждался. Можно привлечь бедность и нищету.
  • Нельзя 6 декабря надевать новую обувь. Можно привлечь в жизнь проблемы и хлопоты.

Приметы на 6 декабря

  • Если в небе ясная луна, то зима будет с метелями.
  • Если низкие облака плывут на небе, то к похолоданию.
  • Если вокруг луны тусклые кольца, то скоро придут морозы.
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