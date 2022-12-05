В субботу в Эстонии открылся световой парк, где можно увидеть не только лед-скульптуры прошлых лет, но и полюбоваться новинками зимнего сезона 2022.
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Это место в Эстонии так и манит людей: невероятно красивый парк световых скульптур начал работу
Это место в Эстонии так и манит людей: невероятно красивый парк световых скульптур начал работу
Световой парк в Пярну открылся чудесным танцевальным шоу, где дети и подростки выступали для пришедших гостей в десятиградусный мороз.
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