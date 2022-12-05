ФОТО ⟩ Жительница Тарту во время поездки в поезде: вода капала на голову и компьютер

На вокзале в ожидании поезда люди ставят свои сумки на снег. Однако затем в поезде сумки поднимают на решетки над сиденьями, откуда вода начинает капать прямиком на головы пассажиров, сиденья и пол. «Когда пассажир садится на сиденье под решеткой, вода капает ему на голову. Конечно, если в поезде есть свободные места, вы можете поменять место, но часто поезд переполнен, так что вы не можете выбрать место и садитесь там, где оно есть», – говорит Лийс.