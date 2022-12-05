В ожидании поезда некоторые люди ставят свои сумки на заснеженную землю. Но когда они садятся в поезд, они поднимают свои сумки на полку над сиденьями. «На этот раз в поезде у меня был опыт капания воды на голову и компьютер в течение длительного времени», – написал в редакцию Лийс, который ехал из Тарту в Таллинн.
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ФОТО ⟩ Жительница Тарту во время поездки в поезде: вода капала на голову и компьютер
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Жительница Тарту во время поездки в поезде: вода капала на голову и компьютер
На вокзале в ожидании поезда люди ставят свои сумки на снег. Однако затем в поезде сумки поднимают на решетки над сиденьями, откуда вода начинает капать прямиком на головы пассажиров, сиденья и пол. «Когда пассажир садится на сиденье под решеткой, вода капает ему на голову. Конечно, если в поезде есть свободные места, вы можете поменять место, но часто поезд переполнен, так что вы не можете выбрать место и садитесь там, где оно есть», – говорит Лийс.