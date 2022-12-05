Насильник надругался над женщиной в туалете гей-клуба в Хельсинки: суд вынес решение

Отман, которому сейчас 28 лет, заставил свою жертву совершить незащищенный половой акт в туалете хельсинкского ночного клуба DTM летом 2018 года, несмотря на ее отказы и сопротивление, сообщает hs.fi.

Жертвой насильника стала женщина, она сказала окружному суду, что она не занималась сексом с Айядом Ахмедом добровольно из-за своей сексуальной ориентации. Клуб DTM, который сейчас закрыл свои двери, был известен как ночной клуб для сексуальных меньшинств и их друзей.