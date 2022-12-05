Хельсинкский апелляционный суд Финляндии признал Айяда Ахмеда Отмана виновным в изнасиловании и приговорил его к двум годам и двум месяцам лишения свободы. Весной апелляционный суд оставил в силе решение окружного суда Хельсинки.
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Насильник надругался над женщиной в туалете гей-клуба в Хельсинки: суд вынес решение
Насильник надругался над женщиной в туалете гей-клуба в Хельсинки: суд вынес решение
Отман, которому сейчас 28 лет, заставил свою жертву совершить незащищенный половой акт в туалете хельсинкского ночного клуба DTM летом 2018 года, несмотря на ее отказы и сопротивление, сообщает hs.fi.