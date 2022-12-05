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Насильник надругался над женщиной в туалете гей-клуба в Хельсинки: суд вынес решение

Инна-Катрин Хейн
Насильник надругался над женщиной в туалете гей-клуба в Хельсинки: суд вынес решение
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Фото: Air Images/Shutterstock

Хельсинкский апелляционный суд Финляндии признал Айяда Ахмеда Отмана виновным в изнасиловании и приговорил его к двум годам и двум месяцам лишения свободы. Весной апелляционный суд оставил в силе решение окружного суда Хельсинки.

Отман, которому сейчас 28 лет, заставил свою жертву совершить незащищенный половой акт в туалете хельсинкского ночного клуба DTM летом 2018 года, несмотря на ее отказы и сопротивление, сообщает hs.fi.

Жертвой насильника стала женщина, она сказала окружному суду, что она не занималась сексом с Айядом Ахмедом добровольно из-за своей сексуальной ориентации. Клуб DTM, который сейчас закрыл свои двери, был известен как ночной клуб для сексуальных меньшинств и их друзей. 

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