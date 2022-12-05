Актер долгое время боролся с наркотической зависимостью и даже был приговорен к нескольким месяцам тюрьмы за хранение кокаина. Из-за употребления запрещенных веществ Роберт Дауни-младший чуть было не лишился карьеры, но в нужный момент смог взять себя в руки. Оказывается, источником проблем с наркотиками стал его родной отец, пишет Супер.
Роберт Дауни-младший рассказал, как отец дал ему попробовать наркотики в 6 лет
Роберт Дауни-младший рассказал, как отец дал ему попробовать наркотики в 6 лет
Издание Daily Mail сообщает, что актер впервые попробовал наркотики в шесть лет. Это произошло на семейном вечере, когда Роберт Дауни-старший заметил, что сын случайно выпил вина. Вопреки ожиданиям родитель не остановил его, а предложил попробовать кое-что посильнее – «травку». Необычный подход к воспитанию, правда?
Позже не самый идеальный отец признал, что зря с пеленок приучал будущего актера к запрещенным веществам. Но учитывая, что и сам Дауни-старший страдал от сильной аддикции, его ребенок вряд ли смог бы избежать зависимости, взрослея в таком окружении.
К счастью, актеру все-таки удалось справиться со всеми проблемами и построить блестящую карьеру в Голливуде.