Роберт Дауни-младший рассказал, как отец дал ему попробовать наркотики в 6 лет

Актер долгое время боролся с наркотической зависимостью и даже был приговорен к нескольким месяцам тюрьмы за хранение кокаина. Из-за употребления запрещенных веществ Роберт Дауни-младший чуть было не лишился карьеры, но в нужный момент смог взять себя в руки. Оказывается, источником проблем с наркотиками стал его родной отец, пишет Супер.