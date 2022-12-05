Чтобы не тянуть до последнего и не смотреть в панике на пустые полки, мы составили для вас специальный список продуктов, за которыми советуем отправиться в ближайшие дни, сообщает Womanhit.
7 продуктов к новогоднему застолью, которые уже можно покупать
Новый год — праздник, подготовка к которому считается одним из наиболее значимых дел в декабре. Миллионы людей тщательно выбирают подарки и заранее расписывают меню. При этом большая часть россиян каждый раз совершает одну и ту же ошибку: хозяйки отправляются за покупками в самый последний момент, когда в магазинах огромные очереди и почти пустые полки.
Конечно, за хлебом или выпечкой действительно придется отправиться в день праздника, но большую часть продуктов вы можете начать покупать уже сейчас. Например, на новогоднем столе всегда традиционно присутствует красная икра. Если поставить банку в холодильник, то ее срок годности может исчисляться месяцами.
Шампанское, вина и остальные алкогольные напитки тоже можно выбрать задолго до самого праздника. Хотя ближе ко дню Х в супермаркетах начинаются выгодные акции — не пропустите!
Сладкоежкам рекомендуют подумать о десерте задолго до 31 декабря. Дело в том, что сладкое — очень популярный подарок. Чтобы вам не пришлось выбирать из скудного набора вариантов в ближайшем магазине, закупитесь любимыми конфетами уже сейчас. Здесь главное помнить: шоколадные изделия нельзя хранить в холодильнике! Эти продукты «живут» полтора месяца при комнатной температуре и лучше в темноте.
Соленья (маринованные огурцы, помидоры, грибы) тоже следует купить задолго до главного застолья. Заготовки при правильном хранении можно открыть и съесть даже через полгода — главное, чтобы банка была плотно закрыта и находилась в прохладном темном месте.
Яйца, которые входят в состав оливье, мимозы и остальных популярных салатов, стабильно дорожают перед каждым праздником. Именно поэтому стоит купить несколько десятков хотя бы за неделю до торжества. Вне холодильника их можно хранить в среднем около трех недель.
Консервы для салатов (тунец, лосось, горошек, кукуруза, оливки и маслины) можно смело брать уже сейчас. Это как раз те продукты, о сроке годности и хранении которых можно вообще не переживать. Рыба пригодна для употребления около двух лет, мясо — пять, а овощи — три года.
Соусы (майонез, кетчуп, горчица), оливковое масло и приправы можно хранить в холодильнике почти месяц. А вот самостоятельно приготовленные соусы хранятся не более трех суток, поэтому с готовкой лучше повременить.