7 продуктов к новогоднему застолью, которые уже можно покупать

Новый год — праздник, подготовка к которому считается одним из наиболее значимых дел в декабре. Миллионы людей тщательно выбирают подарки и заранее расписывают меню. При этом большая часть россиян каждый раз совершает одну и ту же ошибку: хозяйки отправляются за покупками в самый последний момент, когда в магазинах огромные очереди и почти пустые полки.

Конечно, за хлебом или выпечкой действительно придется отправиться в день праздника, но большую часть продуктов вы можете начать покупать уже сейчас. Например, на новогоднем столе всегда традиционно присутствует красная икра. Если поставить банку в холодильник, то ее срок годности может исчисляться месяцами.

Шампанское, вина и остальные алкогольные напитки тоже можно выбрать задолго до самого праздника. Хотя ближе ко дню Х в супермаркетах начинаются выгодные акции — не пропустите!

Сладкоежкам рекомендуют подумать о десерте задолго до 31 декабря. Дело в том, что сладкое — очень популярный подарок. Чтобы вам не пришлось выбирать из скудного набора вариантов в ближайшем магазине, закупитесь любимыми конфетами уже сейчас. Здесь главное помнить: шоколадные изделия нельзя хранить в холодильнике! Эти продукты «живут» полтора месяца при комнатной температуре и лучше в темноте.