В минувшее воскресенье на шоссе Таллинн-Тарту за короткий промежуток времени произошло четыре аварии. К счастью, водитель микроавтобуса, который перевернулся на крышу и вылетел на обочину, отделался легкими травмами. «Я с легкостью мог оказаться на месте того человека, который погиб», – говорит он об аварии, произошедшей на 15 минут позже, в которой погибла 28-летняя женщина, пишет Elu24.
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ФОТО И ВИДЕО С РЕГИСТРАТОРА ⟩ Водитель микроавтобуса, перевернувшегося на крышу возле Имавере: я легко мог погибнуть
Водитель микроавтобуса, перевернувшегося на крышу возле Имавере: я легко мог погибнуть
«Внезапно задняя часть автомобиля «поплыла». Я мог только думать, что, к счастью, ремень безопасности пристегнут. Я выехал в кювет, где дважды перевернулась через крышу», – рассказывает водитель микроавтобуса, попавшего в аварию на шоссе Таллинн-Тарту в воскресенье.
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