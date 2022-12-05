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ФОТО И ВИДЕО С РЕГИСТРАТОРА ⟩ Водитель микроавтобуса, перевернувшегося на крышу возле Имавере: я легко мог погибнуть

Анналийза Кёсс
Водитель микроавтобуса, перевернувшегося на крышу возле Имавере: я легко мог погибнуть
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Фото: Erakogu

В минувшее воскресенье на шоссе Таллинн-Тарту за короткий промежуток времени произошло четыре аварии. К счастью, водитель микроавтобуса, который перевернулся на крышу и вылетел на обочину, отделался легкими травмами. «Я с легкостью мог оказаться на месте того человека, который погиб», – говорит он об аварии, произошедшей на 15 минут позже, в которой погибла 28-летняя женщина, пишет Elu24.

«Внезапно задняя часть автомобиля «поплыла». Я мог только думать, что, к счастью, ремень безопасности пристегнут. Я выехал в кювет, где дважды перевернулась через крышу», – рассказывает водитель микроавтобуса, попавшего в аварию на шоссе Таллинн-Тарту в воскресенье.

«Я не смог сам открыть дверь изнутри, позвонил в дежурную часть и сказал, что застрял в машине. К счастью, проезжающие мимо сразу после аварии остановились, распахнули дверь микроавтобуса и помогли мне выбраться. Меня сразу же накрыли и одеялами», – описывает он свое спасение. «Один мужчина дал мне одеяло, а одна женщина позволила мне согреться в ее машине, пока не приехала помощь», – говорит он и добавляет, что очень благодарен всем.

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