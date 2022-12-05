Врачи предупреждают: этот тренд из Тиктока может привести к смерти

Видеоролики, рассказывающие о его преимуществах, в общей сложности набрали 53 миллиона просмотров. По словам восторженных блогеров, заклеивая рот и вынуждая себя дышать только через нос, вы, во-первых, не поправляетесь (все мы грешим ночным перекусами), во-вторых, перестаете храпеть, а в-третьих и самых главных, помогаете организму получить максимум кислорода, необходимого для исправной работы всех органов.

Но действительно ли простая клейкая лента может стать решением таких серьезных проблем? Ведь люди годами борются с храпом, да и похудеть бывает не так уж легко. Вот и врачи уверены: все совсем не однозначно. Например, специалист по сну из Университета Южной Калифорнии доктор Радж Дасгупта считает, что практика заклеивания рта на ночь может привести к затруднению дыхания, а при худшем сценарии даже к удушью. «Если у вас обструктивное апноэ сна (состояние, при котором ночью дыхание останавливается на несколько секунд), это может быть очень опасно, – рассказал специалист. – Данных о пользе тейпирования рта пока недостаточно, и я был бы очень осторожен, даже проконсультировался бы со своим лечащим врачом, прежде чем пытаться это сделать». Эксперты также предупреждают, что заклеивание рта может усугубить симптомы апноэ.