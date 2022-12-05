Литва умеет удивлять! Кажется, что Рождество в этой балтийской стране действительно является главным праздником в году. Города здесь украшают так, что туда охотно съезжаются туристы со всего мира.
Какая красота! Литва украсила к Рождеству Палангу так ярко, что хочется всё бросить и немедленно туда бежать
На прошлой неделе Вильнюс удивил всех своей предположительно самой дорогой елью в странах Балтии, которая обошлась городу в 231 тысячу евро. Композиция этого года в столице Литвы – трехэтажный торт высотой 25 метров и диаметром 22 метра. Контур обрисован 10-километровой гирляндой с орнаментом.
О цене таллиннской ели не сообщается, но можно предположить, что она стоила в разы дешевле. В Риге главная рождественская елка стоила 19 249 евро. Фото ели в столице Литвы – Вильнюсе для тех, кто еще не видел:
А в литовском курортном городе Паланге (около 18 тысяч жителей) на берегу Балтийского моря рождественское настроение в каждом моменте. Город украшен очень ярко. Когда впервые смотришь на это видео, кажется, что на одной улице литовской Паланги собран весь Таллинн. И васильки, как на Тартуском шоссе в эстонской столице, и колесо обозрения, как будто снятое с крыши торгового центра T1, и, конечно же, очень креативно украшенные рождественские ели.
Смотрите видео! Вы бы хотели оказаться в этом рождественском городке?