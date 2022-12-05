Пользователь Твиттера заметил на полке магазина полярную ледяную воду за внушительную сумму, пишет bb.lv.
ВЫ СЕРЬЕЗНО? ⟩ В Латвии продается необычная вода: 115 евро за бутылку
В Латвии продается необычная вода: 115 евро за бутылку
В финской сети супермаркетов Stockmann в Риге был замечен необычный товар, страна производства которого Норвегия. Бутылка воды Шпицбергена объемом 700 мл стоит 115,00 евро.
Рядом есть информация о продукте, в которой говорится, что это самая северная питьевая вода, добываемая из айсберга у островов Шпицберген, вода имеет низкую минерализацию и добывается из снега, выпавшего на землю тысячи лет назад.
Klimata krīze: eksistē— Justīne Panteļējeva #StandWithUkraine 🇺🇦 (@JPantelejeva) November 29, 2022
Stockmann: hey, negribi nopirkt polāro ledāju ūdeni?
🤡🤡🤡 pic.twitter.com/ZRmsztfmBC
В таллиннском универмаге Stockmann такая вода не продается. Видимо, люди в латвии богаче, чем у нас.
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