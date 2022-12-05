Вт, 6.12.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

ВЫ СЕРЬЕЗНО? ⟩ В Латвии продается необычная вода: 115 евро за бутылку

Limon.ee
В Латвии продается необычная вода: 115 евро за бутылку
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Вода. Иллюстративное фото
Вода. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Пользователь Твиттера заметил на полке магазина полярную ледяную воду за внушительную сумму, пишет bb.lv.

В финской сети супермаркетов Stockmann в Риге был замечен необычный товар, страна производства которого Норвегия. Бутылка воды Шпицбергена объемом 700 мл стоит 115,00 евро.

Рядом есть информация о продукте, в которой говорится, что это самая северная питьевая вода, добываемая из айсберга у островов Шпицберген, вода имеет низкую минерализацию и добывается из снега, выпавшего на землю тысячи лет назад.
 
В таллиннском универмаге Stockmann такая вода не продается. Видимо, люди в латвии богаче, чем у нас.
Ключевые слова
Наверх