Пять знаков Зодиака, которым в декабре 2022 года грозит опасность

Полнолуние в Близнецах 8 декабря не пройдет бесследно для некоторых представителей зодиакального круга. Кому же не стоит терять бдительности? Астролог Глеб Паламарчук назвал Лайфу пять знаков Зодиака, которым в первый зимний месяц нужно быть предельно осторожными, ведь им грозит опасность.

Овен

Полнолуние в Близнецах 7 декабря может вернуть в жизнь людей, рожденных под знаком зодиака Овен, старые споры и конфликты. Этим представителям стихии Огня в последний месяц 2022 года нужно быть внимательными к собственным словам и к тому, о чем шепчутся люди вокруг. Сейчас не время делать поспешные выводы и рубить с плеча, так как вероятность ошибки очень велика.

Нептун в Рыбах усилит вашу интуицию, и именно она поможет вам пройти между всеми Сциллами и Харибдами этого месяца. Слушайте свой внутренний голос!

Рак

Для носителей знака Зодиака Рак главная опасность декабря 2022 кроется в них самих. В начале месяца эти представители стихии Воды могут почувствовать глобальное разочарование в том, что делают и куда движутся. Такое состояние сильно осложнит отношения не только с коллегами или подчиненными, но и с близкими людьми.

Не дайте вашему плохому настроению омрачить предпраздничные недели, тем более что ваше состояние – результат вашей усталости. Потерпите, и новый год даст вам новый заряд энергии и мотивации для развития

Дева