Сезон затмений позади, а значит, можно перестать ждать подвохов от судьбы вплоть до 29 декабря, когда Меркурий вновь начнет ретроградное движение. Но не для всех знаков Зодиака декабрь будет простым.
Пять знаков Зодиака, которым в декабре 2022 года грозит опасность
Полнолуние в Близнецах 8 декабря не пройдет бесследно для некоторых представителей зодиакального круга. Кому же не стоит терять бдительности? Астролог Глеб Паламарчук назвал Лайфу пять знаков Зодиака, которым в первый зимний месяц нужно быть предельно осторожными, ведь им грозит опасность.
Овен
Полнолуние в Близнецах 7 декабря может вернуть в жизнь людей, рожденных под знаком зодиака Овен, старые споры и конфликты. Этим представителям стихии Огня в последний месяц 2022 года нужно быть внимательными к собственным словам и к тому, о чем шепчутся люди вокруг. Сейчас не время делать поспешные выводы и рубить с плеча, так как вероятность ошибки очень велика.
Нептун в Рыбах усилит вашу интуицию, и именно она поможет вам пройти между всеми Сциллами и Харибдами этого месяца. Слушайте свой внутренний голос!
Рак
Для носителей знака Зодиака Рак главная опасность декабря 2022 кроется в них самих. В начале месяца эти представители стихии Воды могут почувствовать глобальное разочарование в том, что делают и куда движутся. Такое состояние сильно осложнит отношения не только с коллегами или подчиненными, но и с близкими людьми.
Не дайте вашему плохому настроению омрачить предпраздничные недели, тем более что ваше состояние – результат вашей усталости. Потерпите, и новый год даст вам новый заряд энергии и мотивации для развития
Дева
В декабре 2022 высоки шансы, что Девы вновь столкнутся со старой проблемой. То, что раньше этому знаку удавалось спускать на тормозах, теперь потребует смелости и решительности. Время прятать голову в песок прошло, и, вероятно, этим представителям земной стихии придется принять несколько сложных решений. Будьте очень аккуратны, так как опрометчивые поступки могут дорого обойтись вам в будущем
Скорпион
Скорпионам нужно быть осторожным 19 и 20 декабря, когда Луна встанет в падение в знак Скорпиона. В эти дни водные люди будут испытывать перепады настроения. Рожденным под знаком зодиака Скорпион не следует принимать поспешных решений, особенно на отрицательных эмоциях. Желание манипулировать другими людьми будет особо сильное, главное – не навредить, держите это на контроле
Водолей
Полнолуние в Близнецах 7 декабря станет для носителей знака зодиака Водолей самым драматичным периодом последнего месяца 2022 в отношениях с партнером и другими членами семьи. Эти представители воздушной стихии физически почувствуют, как накаляется атмосфера. Чтобы избежать катастрофы, Водолеям следует сделать шаг назад.
Подумайте, чего вы хотите больше: быть правым или быть счастливым. Выбирайте счастье, и, когда страсти спадут, вы убедитесь, что сделали правильный выбор