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СТАНОВИТСЯ ТЕПЛО НА ДУШЕ! ⟩ Смотрите, какой сюрприз ждал Юри Ратаса дома после финала шоу «Танцы со звездами»

Limon.ee
Смотрите, какой сюрприз ждал Юри Ратаса дома после финала шоу «Танцы со звездами»
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Юри Ратас и Кристина Тармет.
Юри Ратас и Кристина Тармет. Фото: Konstantin Sednev

Неделю назад завершилось шоу «Танцы со звездами». Юри Ратас, занявший второе место, поделился в социальных сетях, какой приятный сюрприз ждал его, когда он вернулся домой, пишет Elu24.

«Ровно неделю назад, после финала танцевального шоу, дома меня ждал очень приятный сюрприз!» – поделился в социальных сетях политик Юри Ратас.

На фото видно, что по приезду домой танцующий политик был в восторге от воздушных шаров и надписи «Ты наша самая любимая звезда».

«Такой приятный сюрприз от семьи!» – написали в комментариях подписчики.

Ратас, занявший второе место в шоу «Танцы со звездами», в интервью Elu24 признался, что из-за шоу ему пришлось проводить намного меньше времени проводить с семьей. «Семейное время, от которого мы отказались в течение этих трех месяцев, нужно наверстать».

Однако после финала танцевального шоу разгорелся скандал, когда премьер-министра Каю Каллас на Vikerraadio спросили, что она думает об участии Юри Ратаса в шоу и поддерживала ли она его. Каллас ответила: «В конце мне стало так жалко жену Ратаса, то есть, если каждый день стихи посвящаются другой женщине и они танцуют вместе, я почувствовал, что эти мучения должны наконец закончиться».

Ратас, однако, не остался в долгу перед премьер-министром. Он разместил скриншот статьи из Kroonika в социальных сетях и добавил: «Дорогой премьер-министр! Мне не было стыдно участвовать в благотворительной передаче, и, надеюсь, зрителям не было слишком больно смотреть на меня».

Он признал, что семье действительно пришлось тяжело и они много пожертвовали из-за танцевального шоу, но Ратас пообещал загладить свою вину перед женой Карин и детьми. «Однако сегодня Карин чувствует себя очень хорошо и находится в лучшей форме, чем месяц назад», – ответил он Каллас.

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