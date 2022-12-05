СТАНОВИТСЯ ТЕПЛО НА ДУШЕ! ⟩ Смотрите, какой сюрприз ждал Юри Ратаса дома после финала шоу «Танцы со звездами»

«Ровно неделю назад, после финала танцевального шоу, дома меня ждал очень приятный сюрприз!» – поделился в социальных сетях политик Юри Ратас.

На фото видно, что по приезду домой танцующий политик был в восторге от воздушных шаров и надписи «Ты наша самая любимая звезда».

«Такой приятный сюрприз от семьи!» – написали в комментариях подписчики.

Ратас, занявший второе место в шоу «Танцы со звездами», в интервью Elu24 признался, что из-за шоу ему пришлось проводить намного меньше времени проводить с семьей. «Семейное время, от которого мы отказались в течение этих трех месяцев, нужно наверстать».

Однако после финала танцевального шоу разгорелся скандал, когда премьер-министра Каю Каллас на Vikerraadio спросили, что она думает об участии Юри Ратаса в шоу и поддерживала ли она его. Каллас ответила: «В конце мне стало так жалко жену Ратаса, то есть, если каждый день стихи посвящаются другой женщине и они танцуют вместе, я почувствовал, что эти мучения должны наконец закончиться».

Ратас, однако, не остался в долгу перед премьер-министром. Он разместил скриншот статьи из Kroonika в социальных сетях и добавил: «Дорогой премьер-министр! Мне не было стыдно участвовать в благотворительной передаче, и, надеюсь, зрителям не было слишком больно смотреть на меня».