ВИДЕО ⟩ Эстонская бизнес-леди Юлия Ровенская рассказала, чем пахнет сумка успешной женщины

Женщина-предприниматель, бьюти-коуч Юлия Ровенская придумала «Еженедельник успешной женщины» пять лет назад. Поначалу создавала его для себя, ведь в обычных еженедельниках ей не хватало места для личных записей, логичного распорядка разделов, а также женственности и легкости в дизайне.

Занимаясь личностным ростом, познакомившись с коучинговыми техниками, поняв суть гармоничного ведения дел и достижения целей, Юлия решила создать уникальный органайзер, который закрывает все потребности современной женщины. Каждая неделя в такой милой книжке начинается с мотивирующей цитаты. Здесь есть астропрогнозы, разделы для ведения финансов и фиксирования своих спортивных достижений, а также специальное место для благодарностей, итогов года, записи логинов и паролей, романтический раздел, куда можно записывать свои желания. Главное преимущество еженедельника – в нем нет ни одной лишней страницы.

Несмотря на то, что Ровенская выпускает свой органайзер лимитированным тиражом, очень скоро «Еженедельник успешной женщины» стал популярен не только в Эстонии, но и в соседних странах. Так, в прошлом году перед новым годом Юлия продала более двух сотен экземпляров.

Юлия Ровенская, создатель еженедельника успешной женщины. Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Еженедельник нужен не только строгим деловым дамам. Даже женщине, основная деятельность которой сосредоточена дома, не помешает мощный органайзер – многие вещи в голове просто не удержишь.