Создательница еженедельника для успешной женщины Юлия Ровенская уверена: без органайзера в наше время никуда! Однажды, понадеявшись на свою память, Юля записала двух клиенток на одно и то же время. Смотрите видео!
ВИДЕО ⟩ Эстонская бизнес-леди Юлия Ровенская рассказала, чем пахнет сумка успешной женщины
Женщина-предприниматель, бьюти-коуч Юлия Ровенская придумала «Еженедельник успешной женщины» пять лет назад. Поначалу создавала его для себя, ведь в обычных еженедельниках ей не хватало места для личных записей, логичного распорядка разделов, а также женственности и легкости в дизайне.
Занимаясь личностным ростом, познакомившись с коучинговыми техниками, поняв суть гармоничного ведения дел и достижения целей, Юлия решила создать уникальный органайзер, который закрывает все потребности современной женщины. Каждая неделя в такой милой книжке начинается с мотивирующей цитаты. Здесь есть астропрогнозы, разделы для ведения финансов и фиксирования своих спортивных достижений, а также специальное место для благодарностей, итогов года, записи логинов и паролей, романтический раздел, куда можно записывать свои желания. Главное преимущество еженедельника – в нем нет ни одной лишней страницы.
Несмотря на то, что Ровенская выпускает свой органайзер лимитированным тиражом, очень скоро «Еженедельник успешной женщины» стал популярен не только в Эстонии, но и в соседних странах. Так, в прошлом году перед новым годом Юлия продала более двух сотен экземпляров.
Еженедельник нужен не только строгим деловым дамам. Даже женщине, основная деятельность которой сосредоточена дома, не помешает мощный органайзер – многие вещи в голове просто не удержишь.
«В мире столько возможностей и, чтобы в них не потеряться, важно планировать свое время, расставлять приоритеты и записывать более важные ежедневные задачи», – говорит Юлия.
Еженедельнику успешной женщины исполняется пять лет. В этом году Юлия решила его сделать особенным и отказалась от традиционной темной обложки с ярким цветком лаванды. В прошлые годы еженедельник Ровенской был серым. По задумке создательницы, этот цвет олицетворял собой серые будни.
«Яркая веточка лаванды на обложке была напоминанием того, что мы не должны забывать скрашивать свои будни. Вносить время для себя, для красоты, для отдыха», – отмечает Юлия.
К слову, Ровенская советует начинать планировать свое время именно с отдыха – взять и сразу расписать в еженедельнике самые приятные события на год – праздники, поездки, путешествия, а уже потом заняться планированием рабочих дел.
В 2023 году еженедельник успешной женщины кардинально изменил свой внешний вид – он стал светло-бежевым.
«Глядя на то, что сейчас во всем мире происходит, хочется света, хочется чистоты», – объясняет такие перемены в своем органайзере Юлия Ровенская. Дополняет обложку золотая надпись, которую создательница запомнила из своего недавнего путешествия по Турции: Будь светом в мир, твори будущее!
Лайфхак от создательницы еженедельника
Поскольку Юлия Ровенская учится астрологии, астрологические прогнозы в новом выпуске еженедельника она составляла сама, не прибегая к помощи других специалистов. Также появился новый раздел «Трекер привычек». А самое любопытное, что, когда женщина распаковывает еженедельник успешной женщины на 2023 год, ее встречает аромат лаванды.
«Это женский мистический цветок. Аромат лаванды успокаивает, расслабляет, а это так важно на пути к успеху», – говорит Юлия.
Впрочем, вы можете поселить этот аромат в любом блокноте или органайзере. По совету Юлии Ровенской, для этого просто нужно разместить несколько капель ароматического масла на тканевой обложке или на закладке. Качественное ароматическое масло не оставит жирных следов, а приятный аромат останется надолго не только на страницах органайзера, но и в женской сумочке.