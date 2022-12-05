Богиня! ⟩ Эстонская спортсменка Грете Гриффин показала, как ей идет материнство

«Единственные, кто знает голос моего сердца изнутри», – трогательно подписала Грете красивую фотографию. На снимке, сделанном в профессиональной студии, она позирует с двумя дочерьми. Грете, которая объявила о своей беременности этим летом, в настоящее время ожидает третью дочь. Малышка должна появиться на свет в феврале.

В комментариях к снимку люди написали Грете и ее семье много теплых слов. Напомним, Грете замужем за американским футболистом Робертом Гриффином III. Грете встретила своего мужа в начале 2016 года, а потом из Эстонии переехала к нему в США. Пара узаконила свои отношения через два года после знакомства, и в их семье растут Глория, родившаяся в 2017 году, и Гамея, родившаяся в сентябре 2019 года. У Роберта также есть четвертая дочь от первого брака.