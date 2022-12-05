Забросали коктейлями Молотова: на украинского блогера в Риге совершили нападение ночью

Известный украинский блогер Соня Стужук, которая сейчас проживает в Латвии, пожаловалась на то, что ее дом в Риге забросали коктейлями молотова. Перед этим инцидентом Стужук говорила об угрозах в ее адрес со стороны некой Юлии. Об этом сообщает сайт «ТСН».

По словам журналистов, нападение произошло в два часа ночи. В своем Instagram Стужук написала, что ей повезло, что в эту ночь она не спала, поскольку фасад дома, в котором находилась сама беременная Стужук, ее мужчина и пятеро детей, обгорел.

«Почти 2 часа ночи. Наш дом (где находятся 5 детей и беременная женщина) обкидали коктейлями Молотова», – подписала Стужук свое фото в Instagram.

По словам блогера, ее спутник жизни Антон выбежал из дому и потушил огонь, вероятно напугав поджигателей. Также Стужук выложила фото, где в комментариях написала возможные причины нападения. «А цель? Напугать? Или как мне писали: чтобы ты и твои выбл**ки горели заживо?» – написала она на фото.

Кроме того Стужук сообщила, что после инцидента приехала полиция и начала расследование. Помимо этих фото блогер опубликовала обращение к некой Юлии, которая якобы угрожала Стужук и раскрыла данные ее местопребывании.