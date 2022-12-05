В Мексике родилась девочка с шестисантиметровым хвостом

Исследователи отмечают, что малышка родилась доношенной, здоровой и проблем во время беременности не наблюдалось. У пары уже был старший сын и он был совершенно здоровым.

Медики отмечают, что в диаметре «хвост» был всего от 3 до 5 мм, был покрыт кожей и тонкими волосками. Любопытно, что врачи могли пассивно двигать «хвост», не вызывая у девочки боли, а самопроизвольных движений отростка не наблюдалось. Кроме того, медики провели тест на реакцию, «уколов» отросток иглой, в этот момент новорожденная заплакала.

В ходе исследований медики провели ряд тестов мозга, сердца, слуха и сделали ряд анализов. Ничто не указывало на какие-либо проблемы со здоровьем. После этого малышку с мамой выписали из больниц. Спустя два месяца врачи провели еще один осмотр – девочка отлично развивалась, имела здоровый вес и рост, а ее «хвост» вырос на 0,8 см.

После хирурги провели небольшую операцию под местной анестезией, чтобы удалить отросток. Операция прошла успешно, и ребенка выписали из больницы в тот же день.

Исследователи же продолжили изучать «хвост». Анализ показал, что он состоит из мягких тканей, артерий, вен и пучков нервов. В общей сложности в мире зарегистрировано всего 195 случаев человеческих «настоящих хвостов» (к 2017 году).

Любопытно, что чаще всего «хвосты» встречаются у мальчиков, а самым длинным оказался 20-сантиметровый отросток. Кроме того, исследователи отмечают, что у каждого 17 малыша с «хвостом» наблюдались нарушения роста головного мозга и черепа.