В Мексике родилась девочка с шестисантиметровым хвостом
Человеческие «хвосты» делятся на две категории: «псевдохвосты» и «настоящие». Первые вызваны проблемами с позвоночником и опухолями и встречаются чаще, однако «настоящие хвосты» состоят из мышц, кровеносных сосудов и нервов и встречаются крайне редко, в общей сложности медики зафиксировали менее 200 случаев, пишет Daily Mail.
Исследователи предполагают, что все дети развиваются в утробе матери из эмбриональных хвостов, позже они всасываются в тело, образуя копчик. Однако в редких случаях этого не происходит и малыши появляются на свет с отростками.
Медики во главе с доктором Хосуэ Руэда считают, что малышка стала первым ребенком, родившимся с хвостом, в Мексике. Крошка появилась на свет в больнице в Нуэво-Леоне в результате кесарева сечения. Родители девочки были здоровы, однако медики быстро заметили 5,7-сантиметровый хвост, который был мягким с заостренным кончиком, покрытым кожей и тонкими волосками.
"Baby girl is born with an extremely rare five-inch tail that’s ‘covered in hair and skin’" here: https://t.co/OhMtNDgA8T— Justin James (@PoeticSoul8615) November 30, 2022
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Сотрудники больницы провели дополнительное сканирование и обнаружили, что нарост не является следствием спинальной дизрафии или проблемы с позвоночником, при которой он не формируется должным образом и может привести к появлению хвостового нароста в нижней части позвоночника.
Исследователи отмечают, что малышка родилась доношенной, здоровой и проблем во время беременности не наблюдалось. У пары уже был старший сын и он был совершенно здоровым.
Медики отмечают, что в диаметре «хвост» был всего от 3 до 5 мм, был покрыт кожей и тонкими волосками. Любопытно, что врачи могли пассивно двигать «хвост», не вызывая у девочки боли, а самопроизвольных движений отростка не наблюдалось. Кроме того, медики провели тест на реакцию, «уколов» отросток иглой, в этот момент новорожденная заплакала.
В ходе исследований медики провели ряд тестов мозга, сердца, слуха и сделали ряд анализов. Ничто не указывало на какие-либо проблемы со здоровьем. После этого малышку с мамой выписали из больниц. Спустя два месяца врачи провели еще один осмотр – девочка отлично развивалась, имела здоровый вес и рост, а ее «хвост» вырос на 0,8 см.
После хирурги провели небольшую операцию под местной анестезией, чтобы удалить отросток. Операция прошла успешно, и ребенка выписали из больницы в тот же день.
Исследователи же продолжили изучать «хвост». Анализ показал, что он состоит из мягких тканей, артерий, вен и пучков нервов. В общей сложности в мире зарегистрировано всего 195 случаев человеческих «настоящих хвостов» (к 2017 году).
Любопытно, что чаще всего «хвосты» встречаются у мальчиков, а самым длинным оказался 20-сантиметровый отросток. Кроме того, исследователи отмечают, что у каждого 17 малыша с «хвостом» наблюдались нарушения роста головного мозга и черепа.
Отметим, что ученые до сих пор не знают, чем вызвано появление «хвостов» у детей. Как правило, их замечают лишь после рождения малыша, а встречаются они лишь единожды в семье.