В рекламе назвали получившийся напиток «пилк» и предложили попробовать его с печеньем, пишет pravilamag.ru.
Линдси Лохан пьет Pepsi с молоком: в соцсетях новый тренд
Линдси Лохан пьет Pepsi с молоком: в соцсетях новый тренд
Актриса Линдси Лохан смешала Pepsi с молоком в новой рождественской рекламе газировки. Подобное сочетание поразило интернет-пользователей, и в соцсетях появился тренд: люди повторяют за Лохан и пишут о своих впечатлениях.
В ролике актриса выливает в стакан банку Pepsi и добавляет молоко. Получившийся напиток она называет «пилк» (pilk, от слова milk).
В рекламе звезда «Дрянных девчонок» с удовольствием пробует Pepsi с молоком и говорит, что это была непослушная, «гадкая газировка».
Интернет-пользователи быстро подхватили идею и начали пробовать «пилк».
Так один из блогеров решил смешать с молоком не только обычную Pepsi, но и диетическую, и второй вариант ему понравился больше.
Попробовать газировку с молоком решили и журналисты.
Вы будете пробовать Pepsi с молоком?
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