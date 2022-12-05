Выбрать сладкие порой не так просто, а ведь хочется насладиться ими, пока есть возможность. Если вы вдруг купили кислые мандарины, которые невозможно есть, а готовить из них ничего не хотите, не волнуйтесь: выход есть. Sovkusom.ru рассказывает, как сделать кислые мандарины сладкими.

Оказывается, существует даже не один верный способ, а целых два. Выбирайте тот, который вам больше по душе и превращайте кислые мандарины в сочные и сладкие. Узнайте, как дозреть мандарины в домашних условиях, чтобы больше не кривиться, съедая очередную кислую дольку.

Первый способ

Этот способ используют японцы, чтобы превратить кислые цитрусовые в сладкие. Сделайте на кожуре кислых мандаринов несколько надрезов, чтобы они не взорвались при нагревании. Затем поставьте их на 30 секунд в микроволновку. Остудите цитрусовые и поместите их в холодильник.

Второй способ

По сути, этот способ очень похож на предыдущий, но требует больше времени. Если за окном солнечная погода, просто поставьте кислые мандарины на несколько дней на подоконник. Лучи солнца постепенно разрушат содержащуюся в цитрусовых кислоту.