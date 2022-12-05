55-летний Дмитрий Нагиев стал дедушкой

Российский актер и ведущий Дмитрий Нагиев ведет крайне скрытный образ жизни во всем, что касается его семьи. Близких он оберегает от любопытных глаз.

Однако летом он упомянул, что его единственный официально признанный сын, 33-летний Кирилл, и сам уже отец. В результате журналистского расследования росСМИ выяснилось, что у Нагиева уже несколько лет есть внучка, и сын с супругой ждут второго ребенка.

В начале декабря ведущий подтвердил, что теперь у него двое внуков. Подробности, или даже пол второго малыша он называть отказался и отшутился, что Кирилл проклянет его, если Нагиев-старший проговорится.