Лайма Вайкуле: «Алла Пугачева содержала всю Россию, которая сейчас ей что-то предъявляет»

«Алла содержала всю Россию, которая сейчас ей что-то предъявляет. Мы столько денег заработали тогда для Советского Союза, что даже стыдно говорить, и наша популярность… Я сейчас про себя, Алла вообще как человек, музыкант на первом месте, это не о чем говорить. Я могу про себя сказать, я собирала стадионы и любовь народа… Они меня так любили, я же не напрашивалась. Когда было первое выступление на центральном телевидении на Первом канале, я не хотела сниматься… Но я снялась, и с первого раза меня полюбили и узнали. Я никому не навязывалась. Это был Советский Союз, не Россия», – заключила певица.