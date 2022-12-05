Лайму Вайкуле и Аллу Пугачеву связывает многолетняя дружба. Подруги часто бывают друг у друга в гостях. И сейчас, в непростое для Примадонны время, латвийская певица всецело встала на ее защиту, пишет «Стархит».
Лайма Вайкуле: «Алла Пугачева содержала всю Россию, которая сейчас ей что-то предъявляет»
68-летняя исполнительница хита «Я вышла на Пикадилли» крайне возмущена тем, что общественность негативно стала относиться к Алле Борисовне и ее супругу Максиму Галкину после переезда за границу и громких высказываний.
Вайкуле отметила, что в свое время они с Примадонной содержали чуть ли не весь Советский Союз. Популярность и востребованность артисток зашкаливала. Плотный гастрольный график, многотысячные стадионы…
«Алла содержала всю Россию, которая сейчас ей что-то предъявляет. Мы столько денег заработали тогда для Советского Союза, что даже стыдно говорить, и наша популярность… Я сейчас про себя, Алла вообще как человек, музыкант на первом месте, это не о чем говорить. Я могу про себя сказать, я собирала стадионы и любовь народа… Они меня так любили, я же не напрашивалась. Когда было первое выступление на центральном телевидении на Первом канале, я не хотела сниматься… Но я снялась, и с первого раза меня полюбили и узнали. Я никому не навязывалась. Это был Советский Союз, не Россия», – заключила певица.