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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Зрелище ужасающее: так описывает очевидец происходящее на шоссе Таллинн-Тарту

Мерилин Няреп
Зрелище ужасающее: так описывает очевидец происходящее на шоссе Таллинн-Тарту
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Фото: Lugeja foto

«Жуткая картина», – описывает то, что видит, читатель, который сейчас едет по шоссе Таллинн-Тарту в сторону столицы.

Сегодня около полудня на шоссе Таллинн-Тарту в районе Имавере произошло несколько аварий. В одной из них погиб человек. По предварительной информации, несколько автомобилей находятся в кювете.

Читатель Elu24, направляющийся в Таллинн, рассказал, что зрелище ужасающее. «Это ужасающее зрелище... Машины свалилсь в кювет и перевернулись, вокруг нет даже полиции», – описывает ситуацию читатель. 

«Ужасно... Я бы хотела попасть сегодня домой без аварий. Все едут со скоростью 80 км/ч. Если вам не нужно садиться за руль, я бы посоветовал никуда сегодня не выезжать», – говорит другой читатель.

Сегодня случилось несколько жутких аварий, о окторых вы можете прочитать ЗДЕСЬ!

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