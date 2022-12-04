ФОТО И ВИДЕО ⟩ Зрелище ужасающее: так описывает очевидец происходящее на шоссе Таллинн-Тарту

Сегодня около полудня на шоссе Таллинн-Тарту в районе Имавере произошло несколько аварий. В одной из них погиб человек. По предварительной информации, несколько автомобилей находятся в кювете.

Читатель Elu24, направляющийся в Таллинн, рассказал, что зрелище ужасающее. «Это ужасающее зрелище... Машины свалилсь в кювет и перевернулись, вокруг нет даже полиции», – описывает ситуацию читатель.

«Ужасно... Я бы хотела попасть сегодня домой без аварий. Все едут со скоростью 80 км/ч. Если вам не нужно садиться за руль, я бы посоветовал никуда сегодня не выезжать», – говорит другой читатель.