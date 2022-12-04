«Жуткая картина», – описывает то, что видит, читатель, который сейчас едет по шоссе Таллинн-Тарту в сторону столицы.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ Зрелище ужасающее: так описывает очевидец происходящее на шоссе Таллинн-Тарту
Зрелище ужасающее: так описывает очевидец происходящее на шоссе Таллинн-Тарту
Сегодня около полудня на шоссе Таллинн-Тарту в районе Имавере произошло несколько аварий. В одной из них погиб человек. По предварительной информации, несколько автомобилей находятся в кювете.
Читатель Elu24, направляющийся в Таллинн, рассказал, что зрелище ужасающее. «Это ужасающее зрелище... Машины свалилсь в кювет и перевернулись, вокруг нет даже полиции», – описывает ситуацию читатель.
«Ужасно... Я бы хотела попасть сегодня домой без аварий. Все едут со скоростью 80 км/ч. Если вам не нужно садиться за руль, я бы посоветовал никуда сегодня не выезжать», – говорит другой читатель.
Сегодня случилось несколько жутких аварий, о окторых вы можете прочитать ЗДЕСЬ!