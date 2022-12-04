ВИДЕО ⟩ Рождественские рынки Вены и Таллинна: где чище и цены ниже?

Рождественский базар, открывшийся на прошлой неделе на Ратушной площади Таллинна, шокировал местных жителей своими непомерно высокими ценами. «Я думал, что заказал баранью колбаску, но у нее не было никакого вкуса, а стоила она тринадцать евро», – говорит Марко, который предпочел бы пообедать в ресторане. Репортер Elu24 Крислин недавно посетила крупнейший в Европе рождественский рынок в Австрии, чтобы сравнить цены с нашими.