Пять признаков того, что вы плохая любовница

Вы хотите понравиться

И делаете все, что любит ваш мужчина. Завязывайте с игрой в «хорошую девочку», школа закончилась, началась взрослая жизнь, где никто не ставит оценки за хорошее поведение.

Вы не говорите партнеру о своих желаниях

Ведь он все равно не поймет, что нужно делать. Лучше заняться с ним сексом «по-быстрому», а самой потом уединиться в душе.

Считаете, что мужчина должен заслужить секс

Вы же не легкая добыча, пусть он побегает за вами. Стоп, вам самой приятно быть чьей-то мишенью?

Вы зациклены на своей внешности

Какой секс, если вы не сделали эпиляцию? А как можно заниматься любовью без кружевного белья? Забудьте про эту мишуру и отдайтесь эмоциям.

Вы критикуете своих любовников