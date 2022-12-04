ДЕРЕВЕНЬКУ КАБЛИ ЛИХОРАДИТ ⟩ История о том, как предупреждающий пост в Фейсбуке и комментарий полицейского довели дело до суда

Один предостерегающий пост в Фейсбуке и комментарий пярнуского полицейского – и неприятности на несколько лет обеспечены. Именно это произошло с предпринимательницей, управляющей домом отдыха в Кабли, против которой был подан иск, и теперь, спустя два года, компромисс может быть достигунт лишь за большие деньги. В эпицентре событий – бывший вильяндийский бизнесмен, сварливый Пеэтер Каарес.