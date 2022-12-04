Вы когда-нибудь задумывались о том, что женщины выбирают определенные украшения не просто так? Драгоценные камни привлекают внимание не только красотой. Как же это работает?
О каких особенностях характера девушки расскажут ее любимые украшения
Большинство мужчин даже не подозревают, сколько всего можно узнать об избраннице, просто проанализировав ее выбор ювелирных украшений. Каждая женщина предпочитает аксессуары из определенных драгоценных металлов и с особенными камнями не просто из-за того, что они «красивые или подходят под образ», как думают джентльмены. Всё намного сложнее и интереснее. Подсознательно девушка присматривается к изумрудам или бриллиантам из-за некоторых черт характера. Да, можно немного лучше понять вторую половинку, узнав ее предпочтения в ювелирке. О каких особенностях нрава девушки могут рассказать украшения?
Крупные кольца или кольца необычной формы
Если ваша избранница любит носить кольца, по их количеству, форме и расположению на пальцах можно узнать несколько секретов ее характера. Сначала присмотритесь к конкретному украшению. Если оно крупное, необычной формы, яркое и привлекающее внимание, это означает следующее: ваша спутница открытая и обаятельная личность, обожает внимание и знает, что такое стиль. Скорее всего, такая женщина окажется душой компании, активным и дружелюбным человеком. Потом обратите внимание, на какой палец надето кольцо. Указательный – любит руководить, средний – знает себе цену, ей нравится быть красивой, безымянный – романтичная натура, а большой и мизинец – оригинальная и с хорошим чувством юмора.
Украшения с драгоценным камнем рубином
Личности с каким темпераментом станут носить украшения с алыми рубинами? Определенно, что натуры страстные. Женщина, надевающая этот драгоценный камень, ассоциирует себя с опасностью, драматизмом, силой и любовью. Скорее всего, такая персона иногда может быть вспыльчивой и громкой, но при этом очень чувственной. Рубины также выбирают немного упрямые, но сильные дамы. Такие любят спорить, как и рисковать, испытывая новые яркие эмоции. С девушкой, носящей драгоценности с рубинами, скучно точно не будет. Но и никогда не знаешь, чего от неё ожидать.
Если девушка любит изумруды
Один из самых известных драгоценных камней – благородного зеленого цвета. Что можно сказать о характере женщины, которая обожает изумруды? Она считает себя лидером и ведет себя подобающе, тонко чувствует собственный стиль и знает, чего хочет от жизни. Любительницы украшений с изумрудом склонны быть твердыми в решениях, при этом справедливыми и порой даже благородными. Во многих культурах изумруд из-за цвета считается атрибутом магов и колдунов. Поэтому есть вероятность, что ваша партнерша еще и увлекается эзотерикой, очаровываясь всем мистическим.
На девушке всегда много золота
Серьги, кольца и ожерелья – и всё это из желтого металла. Что может говорить о характере женщины ее увлечение золотом? Например, то, что у нее достаточно консервативный нрав. Такие люди редко экспериментируют и ищут новое, потому как привыкли довольствоваться тем, что есть. К тому же страсть к золотым украшениям намекает, что ваша спутница привыкла добиваться своего и быть первой, она не любит конкуренции и готова пойти на многое, лишь бы выставить себя авторитетом.
Фанатка жемчуга
Есть девушки, которые из всех драгоценностей больше всего любят жемчуг. О чем говорит такой выбор? Это самые романтичные натуры, которые только могут встретиться. Именно женщины, предпочитающие жемчужные украшения, часто витают в облаках и отличаются мечтательностью. Личности нежные и ранимые, не терпят лжи, а в других ценят честность и искренность. Скорее всего, немного консервативны, однако, если заинтересовать, отважатся рискнуть. А ещё девушки, которые без ума от жемчужин, готовы пойти на всё ради любимого, пишет Лайф.
О чем говорят браслеты девушки
Не стоит забывать и про такой распространенный аксессуар, как браслет. Единственный или несколько, на двух руках или только на одной – всё это многое говорит о характере девушки. Например, та, что любит украшать оба запястья, открыта и приветлива. Это уверенная в себе персона, не боящаяся внимания, способная отстоять свою точку зрения. Большое количество браслетов может говорить о попытке оказаться у всех на виду. Если же, наоборот, у второй половинки на запястье только одно такое украшение, да ещё и усеянное драгоценными камнями, женщина хочет выглядеть в глазах окружающих статусной. Она ставит планку для всех, кто желает ее общества.