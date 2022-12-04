О каких особенностях характера девушки расскажут ее любимые украшения

Если девушка любит изумруды

Один из самых известных драгоценных камней – благородного зеленого цвета. Что можно сказать о характере женщины, которая обожает изумруды? Она считает себя лидером и ведет себя подобающе, тонко чувствует собственный стиль и знает, чего хочет от жизни. Любительницы украшений с изумрудом склонны быть твердыми в решениях, при этом справедливыми и порой даже благородными. Во многих культурах изумруд из-за цвета считается атрибутом магов и колдунов. Поэтому есть вероятность, что ваша партнерша еще и увлекается эзотерикой, очаровываясь всем мистическим.

На девушке всегда много золота

Серьги, кольца и ожерелья – и всё это из желтого металла. Что может говорить о характере женщины ее увлечение золотом? Например, то, что у нее достаточно консервативный нрав. Такие люди редко экспериментируют и ищут новое, потому как привыкли довольствоваться тем, что есть. К тому же страсть к золотым украшениям намекает, что ваша спутница привыкла добиваться своего и быть первой, она не любит конкуренции и готова пойти на многое, лишь бы выставить себя авторитетом.

Фанатка жемчуга