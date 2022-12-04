Беатриче закрыла свой ресторан Mull и уехала из Таллинна

Несколько лет назад Беатриче приобрела хутор в Южной Эстонии. Она признавалась, что бывает там наездами, но хотела бы приезжать туда гораздо чаше, а, возможно, и переселиться в деревенский домик с печкой насовсем.

Недавно ресторатор в очередной раз вышла замуж, видимо, решение о переезде на хутор принято супругами.

В субботу, 3 декабря, Беатриче закрыла свой ресторан Mull, где продавала редкие сорта шампанского. «14 лет в Старом городе Таллинна были очень красивыми и запоминающимися благодаря вам, друзья Mull! Сегодня Mull переезжает в Южную Эстонию, на данный момент виртуально, но всегда готов приехать к вам или организовать приятные мероприятия у наших партнеров», – написала Беатриче.