Известный эстонский фотограф рассказал сочные подробности о мужском доминировании

Доминирующий мужчина - дьявол или мужчина мечты? У женщин интригующе разные ожидания и взгляды на этот вопрос. Но давайте узнаем это у человека, который знает, как на самом деле работает доминирование. «Доминировать не так просто», – говорит Эгерт Каменик, мужчина с сильным характером и известный фотограф. Его жизненный опыт подтверждает, что многие женщины втайне хотят, чтобы мужчины доминировали, пишет Elu24.
Доминирование иногда приравнивается к насилию или нездоровому господству. Когда желания партнеров не совпадают и один из партнеров пытается взять власть над другим, не используя для этого подходящих средств, ситуация может стать опасной. Но существует также множество эгалитарных взглядов, которые приняты в обществе как правильные, но которые не кажутся таковыми некоторым партнерам.
С другой стороны, как женщины, мы часто обвиняем мужчин в отсутствии мужественности, в неспособности принимать решения, в слабоволии. Где же может быть здоровый баланс? Для одной пары здесь, для другой – в нескольких «эмоциональных милях».
Женщина хочет, чтобы мужчина доминировал
«Иногда женщине хочется пофантазировать, что кто-то пришел и взял ее», – уверенным тоном говорит Эгерт Каменик. Он подтверждает, что быть доминирующим партнером в отношениях для него не просто цель, а естественное состояние души: «Я просто веду себя так, чтобы уважать себя и других. И если это проявляется как мужественность и напористость, думаю, я должен быть доволен этим».
Несмотря на свой волевой характер, Эгерт твердо убежден, что женщина и мужчина могут быть только равноправными партнерами. «У меня нет никаких особых мнений по этому вопросу, – настаивает он. – Человек и человек, по сути, все равны, независимо от их экономического, социального или иного происхождения. Эти неравенства создаются людьми внутри самих себя».
Женщины, как правило, более неуверенны в себе и поэтому могут принять неравное обращение, даже если для этого нет оснований. Иногда нам нужно напоминать себе, что мы сами устанавливаем границы того, как к нам относятся. Как сильно нас нужно уважать, ценить и уважать.
«Очевидно, что мужчина и женщина должны быть равными по отношению друг к другу, – продолжает Каменик, – но это не значит, что они абсолютно одинаковые, с одинаковыми обязанностями. Конечно, роли тоже разные. Но здесь существует двойной стандарт: на самом деле женщины хотят быть женственными, хотят быть красивыми, но все больше и больше голосов в мире кричат, что внешность не имеет значения, мы все одинаковые. Это создает среду, в которой женщины больше не упиваются своей женственносттю и не стараются демонстрировать ее».
«Я думаю, что мужчина и женщина слишком много лгут друг другу, – считает Эгерт Каменик. – Мир был бы гораздо добрее, если бы люди, состоящие в отношениях, были бы более честными друг с другом. Если бы они говорили о том, чего они хотят и чего не хотят. Если бы они не играли свои роли так отчаянно, жизнь была бы намного счастливее в постели и вне ее».
Никто не вступает в отношения с планом лгать другому. Однако Эгерт осмеливается утверждать, что если мы решительно и сознательно не говорим правду, то именно так все и может произойти: «Отношения, построенные на самомаскировке, с самого начала полумертвы. Если тебе нравится, когда мужчина доминирует, дай мне знать!»
Эгерту приходит в голову провокационная идея. Он считает, что неплохо было бы провести с новым партнером «лечебный порносеанс», на котором выяснить, что вам нравится, а что совсем не нравится. «Это уже снимет напряжение и ускорит процесс сближения на годы, если не на десятилетия, и позволит избежать накопления заблуждений. Вы можете так же свободно высказывать свои желания и фантазии, потому что порнография не очень реалистична. Спальня неизбежно является показателем честности отношений, и если вы притворяетесь там, то вы притворяетесь в отношениях вообще», – уверен Каменик.
«Сначала вам нужно узнать себя и найти триггеры, которые вам действительно нравятся, – советует Эгерт. – Существует бесконечное множество возможностей для сексуального контакта. И затем выяснить, что работает, а что нет. Вы должны быть честны друг с другом в этом. Вы не можете навязывать друг другу то, что нравится вам, но не нравится другому. Вы не можете навязывать друг другу что-то насильно. Вы должны найти решение, при котором вы оба сможете удовлетворить свои потребности, но никто не пострадает».
Потребности не исчезают
Эгерт признается, что со своей новой красавицей-женой они быстро поняли, чего хотят друг от друга. Он считает, что самое лучшее – это достичь такого уровня сексуальной свободы, когда оба партнера могут выражать свои потребности и получать удовлетворение. «Цель не в том, чтобы быть просто хорошим для другого человека, оставляя в стороне свои собственные реальные потребности. Да, есть боязнь того, что это может не подойти другому человеку, но надо пробовать. Потребности не исчезают, их просто ищут за пределами отношений», – говорит Эгерт.
Всех мужчин и женщин объединяет интерес к сексу и способность испытывать удовольствие. «Физиологически существует очень мало препятствий для того, чтобы женщина не испытывала оргазм, скорее они психологические, – знает Эгерт по собственному жизненному опыту. – Существует также широкий спектр оргазмов у женщин, шесть или семь, о которых я точно знаю. Иногда мужчине очень приятно заниматься сексом без оргазма, отсрочить его или оставить в себе другой вид энергии, поиграть с границами».
Опыт Эгерта также говорит, что женщины знают, чего они хотят в постели. Но не всегда озвучивают свои желания. Потому ли это, что женщины стыдятся признаваться мужчинам в своих желаниях, или потому, что мужчины просто не знают и не умеют – ведь не так уж часто оргазм с мужчинами бывает хорошим. История Эгерта подтверждает это: «Знаешь, какой самый большой комплимент мне сделала женщина после секса? Она сказала: это было так же хорошо, как если бы я сделала это сама!»
«Доминирование - это превосходство или способность принимать решения, а исторически женщинам нравится, когда кто-то решает за них, – объясняет Эгерт. – Иногда довольно трудно принять решение. Если все пожимают плечами, это путь в никуда. Но если вы берете на себя ответственность как мужчина и руководить процессом, то, очевидно, вечер будет более качественным, и обе стороны будут счастливы».
Но часто мужчинам не хватает мужества принять решение, хотя они хотят это сделать. По словам Эгерта, женщины часто критикуют инициативу мужчин. «Возможно, вначале человек был хорошим парнем, он принимал решения, но потом он начал получать негативные отзывы. Это заставляет человека бояться: если я приму это решение, у меня может разболеться голова. Если мужчина доминирует, женщина тоже должна это принять, чтобы не ранить чувства мужчины, который пытается что-то контролировать».
Значительное число мужчин по-прежнему чувствуют себя неуверенно и не решаются принимать решения, даже если мечтают об этом. Их может подбодрить тот факт, что любое решение лучше, чем его отсутствие, а любое действие лучше, чем бездействие. Даже если все пойдет не так, вы приобретете ценный опыт, а она получит сигнал: рядом с ней есть мужественный мужчина, который осмеливается принимать решения.
Если мужчина доминирует и принимает решения с уважением и вниманием к своей партнерше, женщина все равно может оставаться лицом, принимающим решения, пытаясь контролировать и исправлять что-то. Наверное, нетрудно понять, к чему приводит такое отношение, и мы видим примеры этого во многих семьях в Эстонии. Другой вариант – довериться женщине, расслабиться и позволить мужчине приложить усилия. И каков результат? Мужчина, испытывая огромное счастье, что ему позволили почувствовать себя мужчиной, может становиться все более любящим и заботливым в принятии всех решений.
Доминирование в спальне
«Иногда женщина хочет играть роль эксплуатируемой, – описывает ситуацию Эгерт. – Вы пытаетесь делать это насильно и жестоко, но она не допускает подобного, однако у нее остается фантазия, что кто-то пришел и взял ее как мужчина».
Логично, что женщина может так же свободно выражать свои желания. Но здесь Эгерт не рекомендует заходить слишком далеко: «Совет всем женщинам: слушайте очень внимательно. Такая мужественная капитуляция может понравиться не всем мужчинам. Для некоторых мужчин это может быть пугающим. У мужчины есть инстинкт охотника, он хочет чувствовать, что выиграл и может насладиться своим призом. Если женщина сама берет инициативу, это может оттолкнуть некоторых мужчин. Женское доминирование может стать роковым выстрелом в мужчину». Что же помогает найти правильный баланс в постели? И снова - честность.
«Доминировать или брать на себя ответственность можно только с открытыми глазами и доверием к партнеру, – подчеркивает Эгерт Каменик. – Это, конечно, не должно производить впечатление »сверху вниз«. Доминирование хорошо только до тех пор, пока человек, над которым доминируют, счастлив». Вот в чем ключ: тот, кто принимает решения в отношениях, позволяет делать это с собой, и власть фактически находится в его руках. Искаженные формы отношений, где один – начальник, другой – исполнитель, один – владелец, другой – его бизнес, один – деспот, другой – жертва, живущая в страхе, приводят к совсем другим историям. Для обеих сторон было бы полезнее положить конец действительно больным отношениям.