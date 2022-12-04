Известный эстонский фотограф рассказал сочные подробности о мужском доминировании

«Очевидно, что мужчина и женщина должны быть равными по отношению друг к другу, – продолжает Каменик, – но это не значит, что они абсолютно одинаковые, с одинаковыми обязанностями. Конечно, роли тоже разные. Но здесь существует двойной стандарт: на самом деле женщины хотят быть женственными, хотят быть красивыми, но все больше и больше голосов в мире кричат, что внешность не имеет значения, мы все одинаковые. Это создает среду, в которой женщины больше не упиваются своей женственносттю и не стараются демонстрировать ее».

«Я думаю, что мужчина и женщина слишком много лгут друг другу, – считает Эгерт Каменик. – Мир был бы гораздо добрее, если бы люди, состоящие в отношениях, были бы более честными друг с другом. Если бы они говорили о том, чего они хотят и чего не хотят. Если бы они не играли свои роли так отчаянно, жизнь была бы намного счастливее в постели и вне ее».

Эгерт Каменик и Реа решили еще в начале отношений не лгать друг другу Фото: Sven Tupits

Никто не вступает в отношения с планом лгать другому. Однако Эгерт осмеливается утверждать, что если мы решительно и сознательно не говорим правду, то именно так все и может произойти: «Отношения, построенные на самомаскировке, с самого начала полумертвы. Если тебе нравится, когда мужчина доминирует, дай мне знать!»