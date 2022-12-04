Отсидевший срок участник эстонского реалити-шоу Оскар Сювари завершил то, что начинал десять лет назад

Звезда эстонского реалити-шоу «Дом на пляже» Оскар Сювари, обвиненный в незаконном обороте наркотиков и отбывший наказание сроком год и один месяц, наконец-то получил водительские права.

«Сегодня я получил водительские права и не могу поверить в это. Десять лет назад я пошел на курсы вождения, и вот я получил права. Все это время водил без прав», – радуется Сювари в Твиттере.

Оскар признался Elu24, что была еще одна причина для отсрочки получения водительских прав: «Мне было все равно, есть ли у меня права, нет ли, нужны ли они мне? Но потом все же решил получить водительские права».

Оскара обвиняли в вождении без водительских прав в сентябре и в ноябре 2017 года, а также летом 2018 года.

По его словам, самое трудное в получении водительских прав – это включить в себе менталитет «новичка». «При движении по скользкой дороге, например, для меня как водителя с большим опытом, было неестественно въезжать на высокой скорости в скользкий поворот», – вспоминает Сювари.