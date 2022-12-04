Оскар Сювари, наиболее известный по реалити-шоу «Дом на пляже», наконец-то завершил начатое десять лет назад: он получил водительские права!
Отсидевший срок участник эстонского реалити-шоу Оскар Сювари завершил то, что начинал десять лет назад
Звезда эстонского реалити-шоу «Дом на пляже» Оскар Сювари, обвиненный в незаконном обороте наркотиков и отбывший наказание сроком год и один месяц, наконец-то получил водительские права.
«Сегодня я получил водительские права и не могу поверить в это. Десять лет назад я пошел на курсы вождения, и вот я получил права. Все это время водил без прав», – радуется Сювари в Твиттере.
Оскар признался Elu24, что была еще одна причина для отсрочки получения водительских прав: «Мне было все равно, есть ли у меня права, нет ли, нужны ли они мне? Но потом все же решил получить водительские права».
Оскара обвиняли в вождении без водительских прав в сентябре и в ноябре 2017 года, а также летом 2018 года.
По его словам, самое трудное в получении водительских прав – это включить в себе менталитет «новичка». «При движении по скользкой дороге, например, для меня как водителя с большим опытом, было неестественно въезжать на высокой скорости в скользкий поворот», – вспоминает Сювари.
В настоящее время у Оскара нет автомобиля. «Я спокоен, у меня нет того ажиотажа, который обычно испытвает водитель, только что получивший права, а он хочет ездить и ездить. Я достаточно наездился», – утверждает он.