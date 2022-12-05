Скорлупа сама отлетит: как правильно варить яйца, чтобы белок не приставал к скорлупе

Яйца считаются одним из базовых продуктов. Именно они найдутся практически в каждом доме. Многие используют их для создания каких-то блюд, варят и добавляют в салаты или закуски.

Но одним из самых раздражающих моментов в потреблении яиц является процесс очистки продукта от скорлупы. Многие люди знают, что именно соль способствует тому, что твердая скорлупа будет легко отставать от белка и очищенное яйцо будет выглядеть ровным и гладким.

Однако это не совсем так. Далеко не всегда соль может достаточно проникнуть в скорлупу, чтобы яйцо хорошо чистилось.

Оказывается, есть невероятно простой лайфхак, о котором знает достаточно мало человек. Все дело в температуре яйца и воды. Многие привыкли бросать сырые яйца в холодную воду и ставить это все на плиту. Но для лучшего эффекта и легкой очистки от скорлупы лучше делать все иначе.

Профессионалы обратили внимание на то, что яйцо будет отлично чиститься, если его бросать в кипящую и подсоленную воду.

Важно: чтобы скорлупа яйца сразу не лопнула, его необходимо заранее достать из холодильника и дать обрести комнатную температуру.

После того как яйца полностью сварились, из кастрюли нужно слить горячую воду и потрусить в ней яйца, чтобы на скорлупе появились трещинки. В кастрюлю нужно залить ледяную воду и дать яйцам остыть.

Дело в том, что именно через эти трещины вода просочится внутрь и процесс чистки станет очень простым.