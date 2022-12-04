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30 ЛЕТ ВМЕСТЕ ⟩ Самая известная гей-пара Эстонии рассказывает, как воспитывает детей: в нашей семье мать значит больше, чем в других

Геттер Трумси
Самая известная гей-пара Эстонии рассказывает, как воспитывает детей: в нашей семье мать значит больше, чем в других
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Скриншот из программы
Скриншот из программы Фото: Kanal 2

«Насколько пуста и скучна жизнь без детей, это невозможно описать словами», – говорит Тайво Пиллер о важности детей в семье. У него и его мужа, партнера по бизнесу, близнецы, и пара рассказала, как они воспитывают своих очаровательных Хильду и Хуберта, пишет Elu24.

Помимо работы, деловые партнеры Март Хабер и Тайво Пиллер вместе и в реальной жизни. Их отношения длятся уже более 30 лет, четыре из которых они женаты. У них также есть близнецы, дочь Хильда и сын Хуберт, которые родились в США от суррогатной матери. В этом году пара отпраздновала день рождения своих детей в Таиланде.

Ведущий Март Нормет (программа «Ночной гость») побывал в гостях у этой самой известной в Эстонии гей-пары в августе и поближе познакомился с семьей. Главноей темой разговора стали дети.

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