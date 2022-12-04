Внук Софии Ротару, задержанный во время бегства из Украины на лодке, рассказал, где находится и что делает

Сейчас Евдокименко находится в Европе, впрочем, где именно, не рассказал. В интервью Deep House London Анатолий рассказал, что «был вынужден покинуть страну» и учитывая новые условия жизни назвал себя «кочевником»: «С началом войны я был вынужден покинуть страну, чтобы начать новую жизнь. Уже более шести месяцев я живу жизнью настоящего кочевника, которая многому меня научила и дала новый взгляд на жизнь».

В Европе молодой человек продолжил заниматься своей музыкальной карьерой. Евдокименко записывает треки под творческим псевдонимом SHMN. «У меня запланирован релиз на начало 2023 года на берлинском лейбле Poesie Musik, и я в восторге. Я также веду разговор с imprint Fayer из Edu Imbernon о возможном релизе, которому тоже очень рад», – рассказал артист.

Напомним, что 7 марта сын и внук Народной артистки Украины Софии Ротару Руслан и Анатолий Евдокименко пытались бежать в Молдову на надувной лодке и незаконно пересечь государственную границу Украины. Их задержали на участке украино-молдавской границы в Могилеве-Подольском.