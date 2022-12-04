КТО ВАШ ФАВОРИТ? ⟩ Стали известны полуфиналисты конкурса Eesti Laul: есть и Алика Милова

4. Andreas, песня Why Do You Love Me

19-летний Андреас давно следит за Эстонским песенным конкурсом, и в этом году он наконец набрался смелости и сам вышел на сцену. «Мой самый замечательный опыт выступления был на Таллиннском певческом поле, где проходил концерт в честь Дня независимости Эстонии. Я никогда раньше не встречал такой замечательной аудитории, было здорово видеть, как все подпевали мне, когда я пел», – сказал Андреас.

Его отец – футбольный тренер Март Поом, но Андреас никогда не был на футбольной тренировке.

5. Meelik, песня Tuju

«Наша группа называется Meelik. Почему? Когда мы выбирали название группы, а Меэлика в то время с нами не было, мы коллективно решили назвать его пропавшим человеком», – сказал Раин, солист группы. Сам Меэлик узнал об этом только тогда, когда увидел афишу концерта. Их группа культивирует рок уже пятнадцать лет.

6. MIA, песня Üks samm korraga

Последний раз MIA участвовала в конкурсе Eesti Laul десять лет назад. За это время она переехала в Испанию, где в течение пяти лет изучала хиропрактику. Она любит путешествовать и жила в четырех разных странах. «Музыка многое добавляет в мою жизнь», – говорит исполнительница.

7. JANEK, песня House Of Glass