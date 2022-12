КТО ВАШ ФАВОРИТ? ⟩ Стали известны полуфиналисты конкурса Eesti Laul: есть и Алика Милова

1. Anett x Fredi, песня You Need To Move On

2. m els So Good, песня At What You Do



В 2021 году Мерили Кяспер приняла участие в шоу «Эстония ищет суперзвезду», а в прошлом году она написала песню в соавторстве с Хелен Рандметс. Это ее первое участие в Эстонском песенном конкурсе в качестве певицы.