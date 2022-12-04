КТО ВАШ ФАВОРИТ? ⟩ Стали известны полуфиналисты конкурса Eesti Laul: есть и Алика Милова

Конкурс Eesti Laul 2023 стартовал. В специальной программе «Эстонская песня 2023: начало» были представлены 20 конкурсных песен вместе с видеоклипами. «Артисты приложили много усилий, и видно, что все подошли к конкурсу профессионально», – говорит Томи Рахула, главный продюсер Eesti Laul. Он считает, что в песнях участников есть свежесть и бодрость, пишет Elu24.
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1. Anett x Fredi, песня You Need To Move On
Анетт и Фреди впервые вместе участвовали в Эстонском песенном конкурсе в 2020 году. «Поскольку тогда мы выступили относительно успешно, то решили писать больше музыки вместе», – говорит Фреди. Анетт вспоминает, как она в последний раз участвовала в Эстонском песенном конкурсе, и признается, что даже текст песни, который она написала сама, вылетел у нее из головы.
2. m els So Good, песня At What You Do
В 2021 году Мерили Кяспер приняла участие в шоу «Эстония ищет суперзвезду», а в прошлом году она написала песню в соавторстве с Хелен Рандметс. Это ее первое участие в Эстонском песенном конкурсе в качестве певицы.
Музыкальный путь Кяспер начался в 2020 году, когда Стиг Ряста обнаружил ее на своем курсе по написанию музыки.
3. Bedwetters, песня Monsters
«Этот взрыв зрел во мне, его нужно было выпустить. Я часами сидел в скрюченном положении, страдая от вздутия живота и дискомфорта. Когда этот груз наконец-то вышел из меня, я вздохнул с облегчением и продолжил свой день», – рассказал вокалист группы Йоозеп Ярвессаар о рождении песни.
По словам Ярвесаара, съемки клипа были утомительными, но очень веселыми, поскольку в них принимали участие несколько друзей участников группы. Более наблюдательные заметят, что в клипе также участвуют nublu, Kристель Ааслайд и Лийса Леэтма.
4. Andreas, песня Why Do You Love Me
19-летний Андреас давно следит за Эстонским песенным конкурсом, и в этом году он наконец набрался смелости и сам вышел на сцену. «Мой самый замечательный опыт выступления был на Таллиннском певческом поле, где проходил концерт в честь Дня независимости Эстонии. Я никогда раньше не встречал такой замечательной аудитории, было здорово видеть, как все подпевали мне, когда я пел», – сказал Андреас.
Его отец – футбольный тренер Март Поом, но Андреас никогда не был на футбольной тренировке.
5. Meelik, песня Tuju
«Наша группа называется Meelik. Почему? Когда мы выбирали название группы, а Меэлика в то время с нами не было, мы коллективно решили назвать его пропавшим человеком», – сказал Раин, солист группы. Сам Меэлик узнал об этом только тогда, когда увидел афишу концерта. Их группа культивирует рок уже пятнадцать лет.
6. MIA, песня Üks samm korraga
Последний раз MIA участвовала в конкурсе Eesti Laul десять лет назад. За это время она переехала в Испанию, где в течение пяти лет изучала хиропрактику. Она любит путешествовать и жила в четырех разных странах. «Музыка многое добавляет в мою жизнь», – говорит исполнительница.
7. JANEK, песня House Of Glass
В 2012 году Янек был одним из финалистов шоу «Эстония ищет суперзвезду». После этого он переехал в Лондон и окончил Лондонский музыкальный колледж. «Я связался с очень хорошим автором песен, который пишет песни для Евровидения. Он представлял Норвегию в 2015 году, где занял восьмое место», – говорит Янек.
8. Elysa, песня Bad Philosophy
«Оказывается, эстонцы действительно есть во всех уголках мира», – говорит Элиса, чей клип, снятый в Лос-Анджелесе, был сделан тамошними эстонцами.
9. Wiiralt, песня Salalik
«Эта история о всех больших проблемах, которые есть у каждого, но поданы они через призму юмора, который уменьшает беды этого большого мира», - говорит Мартин Сааремяги, автор песни.
10. Kaw, песня Valik
Эта история о том, как часто мы сталкиваемся с выбором между рациональным и рискованным решением, и о том, что всего один выбор может изменить все в одночасье.
«Первая демоверсия Choice было сделана с тем же продюсером, который был соавтором моей последней песни Going Together. Джесси приехала в Эстонию из Финляндии, потому что нам нужно было перезаписать вокал в одной из песен, мы быстро справились с работой, и у нас остался один день, который мы решили провести в студии. Так и появилась песня», – говорит Kaw.
11. SISSI, песня Lighthouse
«Подружитесь со своей болью, чтобы мысль о том, что вам может быть больно, больше не пугала вас», – говорит Сисси.
12. OLLIE, песня Venom
Оливер, сын барабанщика группы 2 Quick Start Юри Мазурчака, впервые выступит на эстонском песенном конкурсе в качестве солиста. В 2019 году он написал песню в соавторстве с Уку Сувисте, а в 2020 году спел с Марилийс Йыгева.
13. MERLYN, песня Unicorn Vibes
«Для меня этот проект как альтер эго, в котором я занимаюсь чем-то, совершенно отличным от того, чем я занималась на эстонском рынке почти 20 лет», – говорит Мерлин Уускюла.
14. Inger, песня Awaiting You
«Этот год очень важен для меня. Я выросла в совершенно нового человека, и эта песня отражает мое становление. Я чувствую, что именно такой я и буду, когда выйду на сцену», – говорит Ингер.
15. Робин Юхкенталь, песня Kurbuse matused
«Смотрите, я снова на конкурсе Eesti Laul, – смеется Робин Юхкенталь, у которого уже есть опыт участия в Евровидении. – Полон свежих идей, талантливее, чем когда-либо, красивее, чем когда-либо, посмотрим, что из этого выйдет».
16. Neon Letters & Maiko, песня Tokimeki
Майко Таммик, которая познакомилась с Neon Letters на шоу «Я вижу твой голос» на Kanal2, прислала им свою песню. И вот они вместе.
17. ELLIP, песня Pretty Girl
Пилле известна в Эстонии давно, когда была одной из солисток группы Ice Cream. После этого она почувствовала, что хочет начать писать музыку.
18. Linalakk, Bonzo, песня Aeg
«Я бы пел эту песню полжизни», – говорит Бонзо.
19. Карлос Уракеда, песня Whiskey Won't Forget
В 2016 году Карлос занял шестое место в конкурсе «Эстония ищет суперзвезду». Дуэт в ТикТоке с Эдом Шираном сделал его всемирно известным.
20. Alika, песня Bridges
Эта песня была написана Аликой Миловой совместно с Уотером Харди, который автор песни-победительницы Евровидения-2019 Arcade.