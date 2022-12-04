Днем 3 декабря сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) Великобритании задержали российского бизнесмена, сооснователя «Альфа-групп» Михаила Фридмана, пишет «Стархит».
В Лондоне задержан российский миллиардер
3 декабря днем паблики сообщили, что в столице Великобритании был задержан известный российский предприниматель по обвинению в отмывании денег. Западные СМИ не назвали имен задержанных, отметив лишь, что взяли троих мужчин, у одного из которых была сумка, полная наличных с британской валютой.
Прозвучало предположение о том, что это может быть Михаил Фридман, который после февральских событий перебрался в Европу. Однако в «Альфа-групп» опровергли данную информацию, сообщив, что Михаил Маратович находится у себя дома. «Нам неизвестно, о ком идет речь в этой новости, Михаил Фридман находится у себя дома, не под арестом. Никакого отношения к этой истории он не имеет», – сообщил представитель финансового учреждения.
Но бизнесмен после дачи показаний был отпущен под залог. Уже вечером герой новостей сам вышел на связь, ответив на запросы журналистов о комментарии. «У меня все в порядке, я в выходные встречаюсь с друзьями», – сообщил он.
Напомним, что Фридман уже несколько месяцев живет в Лондоне. Он сам и его активы попали под санкции, и еще весной миллиардер публично жаловался, что не может нанять даже уборщицу и водителя. Также писали, что власти Франции арестовали недвижимое имущество Фридмана, а именно роскошную виллу в Сен-Тропе.