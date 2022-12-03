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Раскрыта причина смерти Рихо Сибула

Мерилин Няреп
Раскрыта причина смерти Рихо Сибула
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Рихо Сибуль.
Рихо Сибуль. Фото: Rene Jakobson/Sven Tupits/Sõru Jazz

Гитарист, певец и композитор Рихо Сибул скончался 20 ноября в возрасте 64 лет. Его нашел живым близкий друг Сибула, композитор Свен Грюнберг. Теперь стало понятно, что привело музыканта в другой мир.

Любимый музыкант Рихо Сибул был найден мертвым в своем доме 20 ноября своим другом Свеном Грюнбергом (65 лет). Композитор не хотел раскрывать состояние, в котором он нашел Рихо в интервью Ringvaade, так как причина его смерти была неизвестна.

Теперь Грюнберг с тяжелым вздохом рассказывает Elu24, что Рихо попал в другой мир в результате внезапной смерти. «Вот как это было. Его сердце сбилось с ритма и не смогло стабилизироваться. В наши дни это очень распространено...»,– признается композитор.

Композитор Свен Грюнберг
Композитор Свен Грюнберг Фото: Sander Ilvest

«Конечно, это очень трудно, но здесь есть разница, что если ты в своей жизни много думал о жизни и смерти, то это уже не так травмирует, потому что ты видишь и понимаешь связь между жизнью и смертью», – сказал Грюнберг в программе Ringvaade.

Композитор отмечает, что в конце концов понимаешь, что жизнь все равно заканчивается. «Очень грустно, когда все заканчивается на этой стадии, потому что Рихо мог бы сделать больше», – признался Грюнберг. По словам композитора, они с Сибул обсуждали несколько новых проектов и идей, которым, к сожалению, не суждено быть реализованными.

В прошлый четверг друзья должны были вместе поужинать. «У нас так принято – время от времени встречаться на ужин. Он сказал, что едет из Хийумаа, но почему-то не позвонил. Тогда в пятницу я позвонил ему сам», – вспоминает Грюнберг, которому Сибул не ответил.

«Обычно он всегда отвечал на мои звонки, но тут не ответил, и это было немного странно». В воскресенье утром Грюнбергу позвонил его и Рихо хороший друг Ааре Пыдер, клавишник Ultima Thule, и сказал, что Рихо не явился на концерт 19 ноября.

Свен Грюнберг, Лепо Сумера и Рихо Сибул занимаются музыкой на ежегодной выставке графики и скульптуры, открывшейся в Таллиннском художественном зале в 1995 году.
Свен Грюнберг, Лепо Сумера и Рихо Сибул занимаются музыкой на ежегодной выставке графики и скульптуры, открывшейся в Таллиннском художественном зале в 1995 году. Фото: Peeter Langovits/rahvusarhiiv

Грюнберг и Пыдер отправились видом к Сибулу, чтобы проверить. «Мы получили ключи, у одного из его очень хороших друзей были ключи, и мы их получили. Мы пошли к нему домой и днем, это было около 13.25, увидели, что свет горит, и это был очень серьезный знак, обычно днем свет не включается», – вспоминает композитор.

«Мы постучали, потом дверь открыли, и мы крикнули: »Рихо, ты дома?«». И вот он лежал дома. Было ясно, что он ушел».

Говоря о своем друге, ушедшем в последний путь, Грюнберг признался, что Сибул никогда не жаловался на здоровье.

Любимый музыкант Рихо Сибул отправлен в свой последний путь
Любимый музыкант Рихо Сибул отправлен в свой последний путь Фото: Madis Veltman
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