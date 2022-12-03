Раскрыта причина смерти Рихо Сибула

Любимый музыкант Рихо Сибул был найден мертвым в своем доме 20 ноября своим другом Свеном Грюнбергом (65 лет). Композитор не хотел раскрывать состояние, в котором он нашел Рихо в интервью Ringvaade, так как причина его смерти была неизвестна.

Теперь Грюнберг с тяжелым вздохом рассказывает Elu24, что Рихо попал в другой мир в результате внезапной смерти. «Вот как это было. Его сердце сбилось с ритма и не смогло стабилизироваться. В наши дни это очень распространено...»,– признается композитор.

Композитор Свен Грюнберг Фото: Sander Ilvest

«Конечно, это очень трудно, но здесь есть разница, что если ты в своей жизни много думал о жизни и смерти, то это уже не так травмирует, потому что ты видишь и понимаешь связь между жизнью и смертью», – сказал Грюнберг в программе Ringvaade.

Композитор отмечает, что в конце концов понимаешь, что жизнь все равно заканчивается. «Очень грустно, когда все заканчивается на этой стадии, потому что Рихо мог бы сделать больше», – признался Грюнберг. По словам композитора, они с Сибул обсуждали несколько новых проектов и идей, которым, к сожалению, не суждено быть реализованными.