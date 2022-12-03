Бритни Спирс исполнился 41 год: вспомним самые шокирующие публикации звезды

Американская артистка Бритни Спирс 2 декабря отмечает 41-летие. За карьеру она покорила миллионы слушателей, продала более 200 млн. пластинок, а также получила в 2005 году престижную премию Grammy.

Бритни Спирс в последнее время шокирует фанатов слишком откровенным контентом. Недавно звезда опубликовала в Instagram фотографию, на которой позирует в ванне полностью обнаженной. Грудь она прикрыла руками, а интимные места смайлом в виде цветка, и так постоянно: то обнаженные фото на пляже, то дикие танцы дома, то эротические позы в саду.