КРЕАТИВНО ⟩ Пугачева решила особым способом помочь ВСУ

На экскурсионных билетах, пишет издание, есть надпись: «Все средства от продажи билетов будут перечислены в благотворительный фонд Елены Зеленской».

Посетители смогут посмотреть будуары Аллы Пугачевой и ее супруга Максима Галкина в замке в деревне Грязь, а также «гардеробные и клозеты». Стоимость одного билета — 10 тысяч рублей.

Фонд Елены Зеленской, куда будут направлены все вырученные средства за экскурсию по замку Пугачевой и Галкина, занимается закупками военной техники и амуниции для армии Украины. Елена Зеленская — супруга главы Украины Владимира Зеленского.