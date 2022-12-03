ЖУТКО! ⟩ В Финляндии в школьном питании были обнаружены булавки

В течение ноября булавки были обнаружены в пище учеников начальной школы в Порвоо. На данный момент жертвами стали четыре человека. Трем из них повезло больше, так как игла была обнаружена непосредственно в тарелке с едой, но, к сожалению, один из детей распознал иглу уже во рту, уколовшись ей. К счастью, он не успел проглотить ее, и иглу осторожно извлекли из его рта.

После инцидента школа также сообщила о преступлении в полицию. Однако по какой-то причине они не хотят раскрывать, была ли ранена последняя жертва. Возраст детей также не разглашается. Известно, что в Кварнбаккене находится шестиклассная школа со шведским языком обучения, сообщает Helsingin Sanomat.

Школа считает, что эти инциденты – результат глупой шутки некоторых учеников, но полиция подозревает еще и взрослых. «Мы уверены, что за этими инцидентами стоят сами учащиеся. Хорошей новостью является то, что с прошлой пятницы не было новых инцидентов», – говорит директор школы.

Отныне ученикам не разрешается накладывать себе еду на тарелки в школе, это делают взрослые. Также усилен контроль за детьми в столовой, при этом проверяются и родители.

Школа разделила детей на небольшие группы для приема пищи, убрала булавки с досок объявлений, чтобы обеспечить лучший контроль во время обеда, и никого не пускает в столовую в другое время.