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УГАДАЙТЕ, ЧТО КУПИЛ? ⟩ Алексей Панин был замечен в крупнейшем секс-шопе Эстонии

Эксклюзивные кадры
Limon.ee
Алексей Панин был замечен в крупнейшем секс-шопе Эстонии
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Алексей Панин
Алексей Панин Фото: фото читателя

Алексей Панин продолжает гостить в Эстонии. Помимо творческих встреч, и налаживания деловых контактов, успевает встречаться с друзьями, а также баловать себя и близких подарками и сувенирами. 

В пятницу вечером Алексей Панин был замечен в торговом центре T1, в крупнейшем в странах Балтии и Европы секс-шопе Hot Lips. Актер свободно и без смущений разгуливал по залу, консультировался с продавцами, фотографировался с узнавшими его гостями магазина и выбирал аксессуары для себя и для своей дамы сердца.

Редакция портала Limon.ee получила эксклюзивные кадры из магазина:

Алексей Панин
Алексей Панин Фото: Limon
Алексей Панин и трусики из конфет.
Алексей Панин и трусики из конфет. Фото: Limon
Алексей Панин
Алексей Панин Фото: Limon

Мы знаем точно, что Алексей приобрел большой Адвент-календарь с сюрпризами для взрослых, большую анальную пробку, трусики из конфеток и много-много другого.

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