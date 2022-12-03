УГАДАЙТЕ, ЧТО КУПИЛ? ⟩ Алексей Панин был замечен в крупнейшем секс-шопе Эстонии

В пятницу вечером Алексей Панин был замечен в торговом центре T1, в крупнейшем в странах Балтии и Европы секс-шопе Hot Lips. Актер свободно и без смущений разгуливал по залу, консультировался с продавцами, фотографировался с узнавшими его гостями магазина и выбирал аксессуары для себя и для своей дамы сердца.