ВСЕ В ШОКЕ ⟩ Блогер рассказала о недостойном поведении на вечеринке известной эстонской светской львицы

Два блогера, Стен Таливеэ и Наталья Зюзкова придумали новый подкаст для молодежи. Он называется Cosmopolitan(s), и первая часть подкаста вышла 1 декабря. Стен и Наталья ответили на несколько пикантных вопросов, один из которых был таким: кто самая неприятная знаменитость?

Блогер Наталья Зюзкова Фото: Erlend Štaub

Стен признался, что ему нужно подумать, кого бы назвать, но Наталья расказала, что ей уже много раз приходилось отвечать на этот вопрос. И она назвала Бригитте Сюзанне Хунт, звезду реалити-шоу «Холостячка».

«У меня никогда не было с ней никаких личных ссор, я очень спокойный и дружелюбный человек. Однажды я даже приглашала ее на съемочную площадку, – начала свой рассказ Наталья. – Так было до вечеринки в честь дня рождения клуба Seif, куда мы оба были приглашены. Мы сидели за соседними столиками, пили бесплатное шампанское, ели бесплатную еду. Потом пришла Бригитте. Она была «мега-мега-вежливой» (то есть грубой - ред.), просто лаяла, кричала, была всем недовольна. По-моему, она пришла с какого-то другого светского мероприятия».

Наталья не уточнила дату вечеринки, но клуб Seif праздновал свой второй день рождения в сентябре 2021 года, в тот же вечер, когда проходило вручение премий премий Эстонского кино и телевидения (EFTA).