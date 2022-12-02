То, что происходит в Лас-Вегасе, остается в Лас-Вегасе, но то, что произошло осенью в клубе Seif, стало известно только зимой. Итак, блогер Наталья Зюзкова разболтала о бурной вечеринке, на которой она была с известной светской львицей и звездой реалити-шоу. На этот раз Наталья раскрыла имя той, чье поведение повергло ее в шок. И это Бригитте Сюзанне Хунт.
ВСЕ В ШОКЕ ⟩ Блогер рассказала о недостойном поведении на вечеринке известной эстонской светской львицы
Два блогера, Стен Таливеэ и Наталья Зюзкова придумали новый подкаст для молодежи. Он называется Cosmopolitan(s), и первая часть подкаста вышла 1 декабря. Стен и Наталья ответили на несколько пикантных вопросов, один из которых был таким: кто самая неприятная знаменитость?
Стен признался, что ему нужно подумать, кого бы назвать, но Наталья расказала, что ей уже много раз приходилось отвечать на этот вопрос. И она назвала Бригитте Сюзанне Хунт, звезду реалити-шоу «Холостячка».
«У меня никогда не было с ней никаких личных ссор, я очень спокойный и дружелюбный человек. Однажды я даже приглашала ее на съемочную площадку, – начала свой рассказ Наталья. – Так было до вечеринки в честь дня рождения клуба Seif, куда мы оба были приглашены. Мы сидели за соседними столиками, пили бесплатное шампанское, ели бесплатную еду. Потом пришла Бригитте. Она была «мега-мега-вежливой» (то есть грубой - ред.), просто лаяла, кричала, была всем недовольна. По-моему, она пришла с какого-то другого светского мероприятия».
Наталья не уточнила дату вечеринки, но клуб Seif праздновал свой второй день рождения в сентябре 2021 года, в тот же вечер, когда проходило вручение премий премий Эстонского кино и телевидения (EFTA).
По словам Натальи, прибывшая в клуб Бригитте взяла с их столика бутылку шампанского, перевернула ее вверх дном и громким голосом спросила, хватит ли у них денег, чтобы купить другую бутылку или они слишком бедны? Наталья, по ее словам, не хотела вступать с Хунт ни в какой диалог. Но та провоцировала девушек. Потом появился, как вспоминает Наталья, какой-то 60-летний мужчина, хотевший залезть Бригитте под юбку. Инцидент мог легко перерасти в потасовку, подруга Натальи якобы вмешалась и попросила Бригитте уйти, но та не уходила. В конце концов официантка увела Бригитте от их столика.
Наталья отметила, что Бригитте Сюзанне на следующий день извинилась перед двумя девушками, сидевшими с ней за столом.
«Я просто не понимаю, как человек может говорить о толерантности и какой-то школьной травле, когда он сам вытворяет подобные вещи, хулиганит, – недоумевает Наталья. – Я слышу о ней так много плохого, и я не из тех людей, которые просят рассказать больше. Это первый и последний раз, когда я рассказала о случившемся на публике».
Elu24 связался с Бригитте Сюзанне чтобы узнать ее мнение о данном инциденте, светская львица увидела вопросы, но не стала комментировать ситуацию.