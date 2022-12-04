Ошибки в приготовлении оливье: спорим, и вы их делаете?

Ошибка № 1

Не стоит заправлять оливье лишь одним майонезом. Конечно, очень удобно просто выдавить содержимое из пакетика и заправить салат, но из-за этого блюдо получается тяжелым для желудка и чересчур сытным. Стоит разбавить майонез домашней сметаной или сливками, как это делали наши бабушки.

Также заменить майонез можно греческим йогуртом: блюдо с такой сытной и полезной заправкой можно предложить даже детям. Если ты претендуешь на оливье ресторанного уровня, стоит заправить его домашним майонезом: он прекрасно хранится в течение 2–3 дней, поэтому можно приготовить соус заранее.

Заправлять оливье следует непосредственно перед подачей, ведь через несколько часов в нем может появиться нежелательная влага.

Ошибка № 2

Добавлять в салат докторскую колбасу – непростительная ошибка, даже если так делали твоя мама и бабушка.

Выбор основного ингредиента за тобой: это может быть говядина, свинина, курица или даже раковые шейки. Автор знаменитого салата также добавлял мясо рябчиков, но сейчас такой деликатес вряд ли найдешь на прилавках наших магазинов.

Ошибка № 3

Добавлять в салат большое количество картофеля – плохая идея. Это негативно сказывается на вкусовых качествах салата оливье, а консистенция блюда получается крахмалистой и вязкой. Картофель имеет свойство впитывать заправку, поэтому многим хозяйкам приходится добавлять большое количество майонеза в салат.

Чтобы после застолья хотелось танцевать, а не развалиться на диване, следует приготовить легкое, пикантное и полезное блюдо. На 12–14 порций следует брать 4 картофелины, каждая весом 100 граммов.

Ошибка № 4

Не стоит добавлять в оливье консервированный горошек. Его вкус очень близок к вареному картофелю: такой же приторно-сладкий, поэтому для приготовления салата лучше использовать замороженный горошек.

Воспользовавшись этим советом, ты превратишь тяжелый зимний салат с корнеплодами в легкое, изящное и пикантное блюдо.

Ошибка № 5