Новогоднее застолье просто немыслимо без салата оливье. Приготовить это блюдо очень просто, разумеется, если не допускать досадных ошибок. «Так Просто!» подскажет, как приготовить нежный, изящный и сытный оливье.
Ошибки в приготовлении оливье: спорим, и вы их делаете?
Ошибка № 1
Не стоит заправлять оливье лишь одним майонезом. Конечно, очень удобно просто выдавить содержимое из пакетика и заправить салат, но из-за этого блюдо получается тяжелым для желудка и чересчур сытным. Стоит разбавить майонез домашней сметаной или сливками, как это делали наши бабушки.
Также заменить майонез можно греческим йогуртом: блюдо с такой сытной и полезной заправкой можно предложить даже детям. Если ты претендуешь на оливье ресторанного уровня, стоит заправить его домашним майонезом: он прекрасно хранится в течение 2–3 дней, поэтому можно приготовить соус заранее.
Заправлять оливье следует непосредственно перед подачей, ведь через несколько часов в нем может появиться нежелательная влага.
Ошибка № 2
Добавлять в салат докторскую колбасу – непростительная ошибка, даже если так делали твоя мама и бабушка.
Выбор основного ингредиента за тобой: это может быть говядина, свинина, курица или даже раковые шейки. Автор знаменитого салата также добавлял мясо рябчиков, но сейчас такой деликатес вряд ли найдешь на прилавках наших магазинов.
Ошибка № 3
Добавлять в салат большое количество картофеля – плохая идея. Это негативно сказывается на вкусовых качествах салата оливье, а консистенция блюда получается крахмалистой и вязкой. Картофель имеет свойство впитывать заправку, поэтому многим хозяйкам приходится добавлять большое количество майонеза в салат.
Чтобы после застолья хотелось танцевать, а не развалиться на диване, следует приготовить легкое, пикантное и полезное блюдо. На 12–14 порций следует брать 4 картофелины, каждая весом 100 граммов.
Ошибка № 4
Не стоит добавлять в оливье консервированный горошек. Его вкус очень близок к вареному картофелю: такой же приторно-сладкий, поэтому для приготовления салата лучше использовать замороженный горошек.
Воспользовавшись этим советом, ты превратишь тяжелый зимний салат с корнеплодами в легкое, изящное и пикантное блюдо.
Ошибка № 5
Добавить в салат лишь одно яйцо – тоже плохая идея. Шеф-повара в один голос заявляют, что яйца – особый ингредиент, который отвечает за нежность блюда. Яйца уравновешивают вкусовые качества картофеля, моркови и горошка. Свари побольше яиц: на 12 порций как минимум 3.