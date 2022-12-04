Согласно астрологии, у каждого знака Зодиака есть свои эрогенные зоны. К этому можно относиться скептически, а можно взять и последовать нехитрым рекомендациям, и посмотреть за реакцией вашего партнера, пишет wday.ru.
Секс по звездам: эрогенные зоны мужчин согласно знаку Зодиака
В Средние века болезни лечили, беря за основу астрологию и принимая во внимание, что у каждого знака зодиака наиболее уязвимы определенные части тела, например, у Овна слабое место – голова (отсюда мигрень, зубная боль, внутриглазное или внутричерепное давление), а у Рыб – ноги.
И хотя сейчас астромедицина потеряла свою популярность, соответствие частей тела знакам Зодиака никто не отменял. То, что уязвимо, то есть наиболее чувствительно, представляет собой эрогенную зону знака Зодиака. Поэтому рекомендациями астромедицины можно воспользоваться и в наши дни, но уже в немного другом формате.
Овен – голова
Овен – первый знак Зодиака, и он начинается с головы во всех смыслах. Поэтому, если вы решили утихомирить разбушевавшегося Овна, просто нежно погладьте его голову и проведите подушечкой пальца за ушком. Агрессия тут же сменится расслаблением и блаженством. А если вы сами одинокий Овен, то вместо похода за очередной сексуальной игрушкой, инвестируйте лучше в массажер для головы.
Телец – шея
Да, Тельцы (как и настоящие быки) обожают нежную ласку шеи. Поэтому, если ваш избранник начал непроизвольно потирать шею, скорее всего, он под впечатлением от вашей новой красной помады, платья или чего-то еще.
Близнецы – руки
Этот невероятно творческий воздушный знак ассоциируется с братьями-близнецами Кастором и Полидевком из греческой мифологии, поэтому им необходимо нечто парное. Руки – это, несомненно, парная часть тела. Попробуйте поиграть с его руками, погладьте их, подержите или положите свою руку на его. А если вы хотите приручить его, просто сделайте ему массаж рук, не забывая про каждый палец. Он это точно оценит.
Рак – грудь
Глаза находятся выше, Рак! Куда это ты сморишь? Эмоциональный Рак чрезвычайно чувствителен к прикосновению в области груди. Этот водный знак связан с женственностью и домом. Мягкие поцелуи и легкие покусывания в области груди сведут его с ума.
Лев – сердце и позвоночник
В следующий раз, когда вы будете обниматься со своим любимым Львом, немного задержитесь, медленно проведя пальцами вверх и вниз по позвоночнику или сделайте небольшие круговые движения.
По большому счету Лев заводится уже от одной мысли о том, что он – центр мира для своей избранницы. Поэтому неудивительно, что их эрогенная зона – это сердце и спина. Послушайте, как бьется его сердце, и пробегитесь пальцами по спине. И он замурлыкает в экстазе.
Дева – живот или талия
Девы – это те самые люди, которым нравятся татуировки на животе. Потому что живот и талия – одна из их любимых эрогенных зон. Девы организуют зодиакальную систему, поэтому они связаны с пищеварительной системой. Поэтому после вкусного домашнего ужина просто порисуйте воображаемые круги на его животе, это будет самой эффективной сексуальной прелюдией.
Весы – нижняя часть спины и ягодицы
Весам нравится, когда вы слегка пошлепываете их ягодицы или поглаживаете нижнюю часть спины. В идеале делать и то, и другое. Откуда такая страсть? Ягодицы напоминают визуально весы – две ровные, сбалансированные округлые сферы.
Скорпион – пах
О, да, здесь поможет только секс! Верные своей репутации, Скорпионы чрезвычайно сексуальные люди. И если уж вы связались со Скорпионом, то пришло время изучить всю Камасутру. Лучше это делать вместе и без предварительной подготовки. Это ему понравится.
Стрелец – бедра
Даже если он врет, его бедра не лгут. Бедра – это та часть тела, которая постоянно вовлечена в движение, а сам Стрелец – великий исследователь. Поэтому самый простой способ расслабить и одновременно завести его – сделать массаж его бедер и голеней. И он будет навеки ваш. Или, по крайней мере, на этот вечер.
Козерог – скелетная система и колени
Практичный Козерог воплощает собой суставы и кости. Хотя, возможно, колени не кажутся вам особенно сексуальными, вы здесь ради экспериментов. Для Козерога важна прежде всего структура, и он управляет скелетной системой. И поскольку в обычной жизни Козероги, как правило, биг-боссы, то самое лучшее – это начать импровизацию в постели и поставить его наконец на колени. Он уже давно и сам об этом мечтает.
Водолей – икры и лодыжки
Водолей – гуманистический знак, всегда готовый отстаивать то, во что он верит. Этот воздушный знак связан с икрами и лодыжками – частями тела, которые поддерживают восхождение. Поэтому не забывайте про эти зоны, когда делаете ему массаж. И он не забудет вас.
Рыбы – ноги
Все приверженцы фут-фетиша, несомненно, относятся к Рыбам. Последний знак Зодиака собирает в себе все уроки 11 знаков, стоящих перед ним. Учитывая эту тяжелую нагрузку, Рыбы управляют ногами, якорем всего тела. Побалуйте его массажем ног в постели, а лучше в ванной. Он это точно оценит.