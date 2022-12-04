Секс по звездам: эрогенные зоны мужчин согласно знаку Зодиака

В Средние века болезни лечили, беря за основу астрологию и принимая во внимание, что у каждого знака зодиака наиболее уязвимы определенные части тела, например, у Овна слабое место – голова (отсюда мигрень, зубная боль, внутриглазное или внутричерепное давление), а у Рыб – ноги.

И хотя сейчас астромедицина потеряла свою популярность, соответствие частей тела знакам Зодиака никто не отменял. То, что уязвимо, то есть наиболее чувствительно, представляет собой эрогенную зону знака Зодиака. Поэтому рекомендациями астромедицины можно воспользоваться и в наши дни, но уже в немного другом формате.

Овен – голова

Овен – первый знак Зодиака, и он начинается с головы во всех смыслах. Поэтому, если вы решили утихомирить разбушевавшегося Овна, просто нежно погладьте его голову и проведите подушечкой пальца за ушком. Агрессия тут же сменится расслаблением и блаженством. А если вы сами одинокий Овен, то вместо похода за очередной сексуальной игрушкой, инвестируйте лучше в массажер для головы.

Телец – шея

Да, Тельцы (как и настоящие быки) обожают нежную ласку шеи. Поэтому, если ваш избранник начал непроизвольно потирать шею, скорее всего, он под впечатлением от вашей новой красной помады, платья или чего-то еще.

Близнецы – руки