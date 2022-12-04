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Эта женщина показала, как за секунды заправить одеяло в пододеяльник

Limon.ee
Эта женщина показала, как за секунды заправить одеяло в пододеяльник
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Под одеялом. Иллюстративное фото
Под одеялом. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Наверное, большинство людей не любят заправлять одеяло в пододеяльник.

И если раньше в моде были пододеяльники с огромным вырезом по центру, в который было не так сложно заправить одеяло, то сейчас вырез предпочитают прятать в боковую часть или вообще в торец.

Но эта женщина припасла для нас трюк, который переворачивает всю процедуру с ног на голову. Оказывается, это довольно просто и занимает  секунды! 

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