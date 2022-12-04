Наверное, большинство людей не любят заправлять одеяло в пододеяльник.
Эта женщина показала, как за секунды заправить одеяло в пододеяльник
Эта женщина показала, как за секунды заправить одеяло в пододеяльник
И если раньше в моде были пододеяльники с огромным вырезом по центру, в который было не так сложно заправить одеяло, то сейчас вырез предпочитают прятать в боковую часть или вообще в торец.
Но эта женщина припасла для нас трюк, который переворачивает всю процедуру с ног на голову. Оказывается, это довольно просто и занимает секунды!
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