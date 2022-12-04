Как правильно жарить мясо и рыбу: 11 золотых советов

Но на самом деле этот процесс требует определенных знаний. Выучите несколько правил жарки и применяйте их на практике, и ваши блюда всегда будут нежными и сочными внутри, а также с румяной корочкой снаружи.

Как вкусно пожарить мясо и рыбу

1. Жарьте мясо и рыбу исключительно на рафинированном масле. Его количество должно составлять примерно 8 % от массы продукта. Также сковорода должна быть с толстым дном.

2. Чтобы мясо хорошо поджарилось, его нужно обсушить бумажными салфетками или полотенцами. Дело в том, что лишняя влага дает пар, который замедляет процесс прожаривания и зарумянивания.

3. Мясо нужно готовить прямо перед подачей. Солить его перед обжариванием не стоит, так как это спровоцирует потерю сока. Лучше посыпать солью за несколько минут до конца жарки. В итоге у вас получится хрустящая корочка. А вот для румяной мясо следует посыпать сахарной пудрой.

4. Чтобы корочка из панировочных сухарей была не черной, а золотистой, сначала обваляйте мясо или рыбу во взбитом яйце, а потом в сухарях.

5. Нельзя часто переворачивать мясо во время жарки.

6. Чтобы размягчить мясо старых животных, замаринуйте его. Если времени нет, обмажьте горчицей. Для дополнительной мягкости мясо можно отбить кухонным молотком и полить лимонным соком.

7. Мясо и котлеты нужно класть только на хорошо разогретую сковороду. Брызните в масло несколько капель воды: если они зашкварчат и практически сразу испарятся – начинайте жарить.

8. Чтобы при жарке рыбы избежать неприятного запаха, положите на сковороду кусочки сырой картофелины.

9. При обжаривании небольших кусочков мяса не используйте крышку. Также не наливайте много масла.

10. Чтобы мясо было вкуснее, подержите его перед жаркой пару минут в кипятке.

11. Если вы хотите, чтобы лук для мяса приобрел аппетитный золотисто-желтый цвет, обваляйте его в муке.